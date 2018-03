Requiem Pour Un Twister: Les néons de la ville // 01.04.18

Le 1er avril Requiem Pour un Twister revient à 22h pour sa 32ème émission. Celle-ci sera placée sous le signe de la musique électronique et ce n’est pas une blague !

Si les synthétiseurs intéressent les compositeurs de musique contemporaine dès les années cinquante, ils font une percée dans la musique populaire dès la fin des années soixante. Ces derniers sont au départ des instruments conçus par des savants légèrement fous comme Robert Moog ou Don Buchla pour des universités sous la forme de modulaires c’est à dire, des synthétiseurs composés de plusieurs modules séparés reliés par des câbles: on peut ainsi modifier le cheminement du son en câblant différemment. de Pop Corn et Psyché Rock figurent certainement dans les morceaux ayant fait entrer les modulaires sur les pick-ups des adolescents… Nous écouterons des titres en rapport direct avec ces classiques. Hey Hey est ainsi signé de Gershon Kingsley autour de la scie pop corn, le morceau figure d’ailleurs sur le même album que l’original du tube: Music To Moog By. Si Hey Hey n’est pas aussi connu, un sample dans un morceau de RJD2 lui assure aujourd’hui une certaine postérité. Psyché Rock est l’extrait le plus connu accompagnant Messe Pour Le Temps Présent du chorégraphe Maurice Béjart mais les autres « jerks électroniques » valent également le détour comme en témoigne Teen Tonic.

Dans les années soixante, la musique électronique oscille entre recherche expérimentale et tubes pop novelty (Switched On Bach etc.), le groupe allemand Kraftwerk (en photo) va contribuer, à partir du milieu des années 70, à façonner le son des années 80 et sortir la musique électronique de cases trop étroites pour elle. Auteurs de nombreux albums classiques parmi lesquels Autobahn, Trans-Europe Express, Radio-Activity ou The Man-Machine, les musiciens germaniques inventent un nouvel environnement sonore futuriste tout en maîtrisant parfaitement l’écriture et les arrangements. Autre pionnier des années 70 issu de la (relative) démocratisation des synthétiseurs, le français Richard Pinhas explore un versant souvent plus sombre de la musique électronique que ce soit avec Heldon ou en solo.

Bien sûr la musique électronique n’est pas une langue morte, elle n’a peut-être jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui et prend des formes diverses parfois éloignées de la piste de danse. Nous en explorons différents versants le long de cette petite heure. Parmi lesquels nous aurons le plaisir d’écouter un extrait du dernier album de Zombie Zombie (Livity paru en 2017), le morceau d’ouverture du seul et unique EP (à ce jour) de Volcan ou encore un très beau morceau du sublime premier album de Too Smooth Christ.