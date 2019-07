Requiem Pour Un Twister : Pile ou Face // 19.07.19

Vendredi 19 juillet 2019 à 21h retrouvez Requiem pour un twister pour une heure et demi de musique ! L’été, la saison propice aux déhanchés ? En tout cas voici une sélection très dancefloor, quelque part au milieu des années 80. Pour ne pas oublier nos fondamentaux, on découvrira de la synth-pop portugaise ou canadienne, de l’italo-disco, des productions françaises…

Danser toute la nuit à Rimini

Au rythme de la post-disco de Koxo, proche musicalement de Kano ou Change, vous irez rejoindre vos potes sur la piste de danse. Hypnosis (avec une excellente reprise du thème Blade Runner) et Kasso (auteur du hit Walkman) seront aussi de la partie ! Derrière ce tube, se cache Claudio Simonetti, un des membres de Goblin. Nous avions pu entendre l’autre face du single dans une précédente émission (One More Round).

Disco Cosmique pour planer

Dans la foulée de Moroder, nombre de producteurs pratiquèrent une disco électronique et cosmique. Space mené par Didier Marouani, en est peut être un des représentants français les plus connus. De l’autre coté de la frontière, le Belge Plastic Bertrand a aussi donné dans le registre avec l’étonnante Tout Petit Sur la Planète. De l’autre coté de l’Atlantique les producteurs nord américains ne furent pas non plus en reste. En Californie nous pouvions compter sur Patrick Cowley tandis qu’à Montréal Gino Soccio faisait danser ses compatriotes canadiens au son de War Dance de Kebekelektric.

Une vague synth-pop qui réchauffe

La Synth-pop a inspiré de nombreux groupes à travers le monde. Au Portugal, le groupe Heròis Do Mar s’est fait connaître avec la très réussie Amor . Au Canada, Rational Youth s’est imposé comme l’un des meilleurs disciples de Kraftwerk, nous entendrons l’un de leurs rares morceaux en français (Pile ou Face). Aussi influencés par les Allemands et plus proche de nous: Telex et Moderne. Telex associe un certain humour à la froideur technologique de Kraftwerk pour un résultat fascinant, nous redécouvrirons leur classique Moskow Diskow. Dans une veine plus sérieuse, Moderne évoque les années 80 à travers la superbe Indicatif.

Electro funk: futur antérieur

L’electro-funk ne fut que d’une durée brève mais constitue un jalon pour la musique électronique de la fin des années 80. Association la puissance de la TR-808 au P-Funk de Parliament, le genre a connu son heure de gloire grâce à Egyptian Lover ou Cybotron. Nous découvrirons Hot Streak une production de Jellybean Benitez samplé par les Rythmes Digitales, ou encore l’excellente Freak-a-Zoid des Midnight Star (en photo). Il sera aussi question de Newcleus.