Requiem Pour Un Twister : Kingston Boogie // 28.04.19

Dimanche 28 avril 2019 à 22 heures. Une nouvelle émission Requiem Pour Un Twister sous le signe de la danse et le soleil de Californie !

West Coast & Yacht Rock

Nous aurons l’occasion de découvrir des classiques de Fleetwood Mac groupe à moitié britannique et californien dont les disques 70s définissent un certain art de vivre de l’époque… Rumours en particulier est devenu un parangon d’une certaine idée de la musique pop calif’, des gros studios etc. Nous découvrirons Dreams extrait de cet album. Si Hall & Oates sont surtout connus pour leurs tubes dans les années 80 (Maneater ou I Can’t Go For That) la production 70s des deux musiciens de Philadelphie est soyeuse, à mi chemin entre le AOR (pour Adult Oriented Rock c’est à dire la pop destinée aux stations de radio) et la soul de leur ville natale. Enfin Young Gun Silver Fox (en photo) font revivre avec beaucoup de grâce ce style à travers leur second album Am Waves (tout un programme!) cette époque.

Zé Records

Nous découvrirons deux groupes liés à la galaxie Zé Records, label transatlantique entre la France et New York, célèbre notamment pour avoir hébergé les premiers disques de Lizzy Mercier Descloux (dont on vous recommande le livre récemment édité par Playlist Society). Was (Not Was) est un projet studio fondé par David Was et Don Was connu pour ses classiques comme Wheel Me Out (1980) ou Out Come The Freaks (1981). Nous découvrirons cette dernière dans l’émission (et avions diffusé l’autre il y a quelque temps déjà !), elle définit une certaine frange de la dance music, un pied dans les clubs moites passant de la post-disco et l’autre dans les galeries d’art de la no wave. Octobre de son coté est un groupe français fondé par d’anciens Marquis de Sade et rejoint par Patrick Vidal (de Marie et les Garçons) au chant. À mi chemin entre new wave et disco, masculin / féminin donne aussi quelques pistes sur son époque.

Des disques européens et québécois

Comme d’habitude dans Requiem Pour Un Twister, nous essayerons de vous faire découvrir des morceaux un peu inattendus et pas nécessairement connus en France comme par exemple une reprise des Zombies par Pino D’Angiò de la même époque que son grand tube Ma Quale Idea. Le Pouls est un groupe jazz-funk québécois auteur d’une unique album, des membres de la formation feront ensuite carrière sous le nom de Lime (Denis & Denyse LePage). Spandau Ballet est surtout connu pour son slow True mais le groupe a fait pas mal d’autres choses intéressantes dont l’excellente Chant No1.