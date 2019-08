Requiem Pour Un Twister : Jungle Boogie // 02.08.19

Vendredi 2 août à 21h, retrouvez nous pour la troisième émission de l’été, l’occasion de ressortir quelques disques déjà entendus ici et de les mettre en perspective avec les dernières découvertes. Une émission placé sous le signe des seventies, parfaite pour chiller au soleil ou se préparer à sortir !

Funk

Parliament en plus d’être un groupe de funk fantastique a initié une école généralement regroupée sous la bannière P. Funk. Si les contours du genre sont flous, on pourrait tout à fait considérer Sun ou les Ohio Players dans la famille élargie. Les deux formations sont toutes les deux originaires de Dayton dans l’Ohio, une plaque tournante du funk US dans les seventies. Autre groupe que nous pourrions rapprocher du P. Funk: Shotgun. Originaire de Detroit, Michigan (comme Parliament), le groupe a un son peut être plus rock et musclé, quoique ? Nous écouterons aussi une autre formation majeure du funk: Kool & The Gang et leur classique Jungle Boogie. Notons la présence sur le même label des excellents Kay Gees.

Sweet Soul Music & Disco

Marvin Gaye et Curtis Mayfield sont parmi les plus grands chanteurs du genre, on sera ravi de les réécouter à nouveau à travers deux de leurs classiques: I Want You et Get Down. La seconde est issue du second album du chanteur de Chicago, un de ses classiques (Underground). I Want You est de son coté, la chanson phare de l’album du même nom, paru en 1976 et produit par le sous-estimé Leon Ware véritable orfèvre d’une soul voluptueuse et charnelle. Peut être un peu moins connu mais tout aussi grandiose, Bill Withers est connu pour la qualité de sa voix et sa tenue de note incroyable qu’il met à profit sur Lovely Day. Au delà de la soul, il sera temps aussi de danser au son de la disco. Roy Ayers Ubiquity , Cheryl Lynn ou The Emotions seront là pour accompagner vos meilleurs déhanchés.

Yacht rock

L’été période si propice aux grooves indolents… Et quoi de mieux que les Doobie Brothers ou Boz Scaggs dans les enceintes de la stéréo de la dodge challenger que vous conduisez sur les boulevards ensoleillés de Los Angeles ? Nous découvrirons aussi une pépite funky signée America , groupe anglo-américain produit par George Martin, ainsi que la scie disco ultime de Chicago Street Player.