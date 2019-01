Requiem Pour Un Twister: Instant Funk // 03.02.19

41e émission Requiem Pour Un Twister Dimanche 3 février 2019 à 22h ! Une heure placée sous le signe du funk, de la disco et autres réjouissances qui nous plongent la tête la première sur la piste de danse.

Des Labels Disco et Funk

Nous ferons connaissance avec plusieurs labels cultes de la période disco et post-disco. SOLAR est un label de Los Angeles, lié à l’émission Soul Train, à la fin des seventies et dans le début de la décennie suivante. Parmi les têtes d’affiche les Whispers (And the Beat Goes On) mais aussi Shalamar et Lakeside. New York est une place forte de la musique dansante, dans les années soixante dix elle pique la place de Philadelphie dans le coeur des amateurs de Soul notamment grâce au label Salsoul (Instant Funk). West End est un autre nom très apprécié des danseurs (Raw Silk).

Des valeurs sûres

Pourquoi s’empêcher de placer quelques classiques qui font plaisir et n’ont jamais été mis dans l’émission ? Bref nous prendrons notre pied avec Funkadelic, Prince ou De La Soul. De One Nation Under A Groove en passant par 1999 ou Me Myself and I l’occasion de redécouvrir des morceaux qui ont marqué l’histoire de la musique soul au sens large.

Des groupes pop qui se mettent au funk

Parmi eux Toto et la sublime Georgy Porgy avec en featuring la diva Cheryl Lynn un magnifique morceau disco lent et soyeux comme un dimanche en bonne compagnie dans un lit douillet. Autre exemple, la réinvention de Paul Weller de The Jam en The Style Council. Nous aurons l’occasion de découvrir la version longue de la sublime Long Hot Summer. À l’inverse, les américaines d’ESG (en photo) injecte un peu de new wave dans leur funk minimaliste et ultra dansant…