Requiem Pour Un Twister: Hypnotic Tango // 31.03.19

Requiem Pour un Twister revient le dimanche 31 mars à 22 heures pour soixante minutes de disco, funk, et italo.

Québec électrique

Montréal fut à la fin des seventies un des hauts lieux de la disco notamment le club le Lime Light. En plus de DJs et de remixeurs, quelques producteurs, chanteurs ou musiciens ont sorti d’excellents disques à l’époque au Québec. Parmi eux: Gino Soccio, Pierre Perpall ou Boule Noire. Gino Soccio s’est fait connaître grâce à son projet Kebekelektrik (lire Québec électrique) dans la mouvance disco cosmique pas très éloigné de Space (dont il a repris Magic Fly), Moroder voir Patrick Cowley. Pierre Perpall est une autre figure de la dance music canadienne, que ce soit sous nom ou de nombreux alias (parmi lesquels Purple Flash ) il a produit de nombreux classiques disco / post-disco montréalais. Enfin Boule Noire de son vrai nom George Thurston est l’un des plus bel exemple de disco/funk/soul 70s en français avec également Toulouse (que l’on garde pour une prochaine émission!).

Italo (post) Disco

Il est en réalité difficile de décrire la période postérieure à la disco. Si celle-ci avait une certaine unité, le début des années 80 voit la dance music s’éparpiller dans de nombreux courants dont l’Italo-Disco, le Boogie, la High Energy etc. Si chacun a ses spécificités (notamment dans les tempi) toutes ont en commun une approche plus électronique que leur grande sœur disco. L’Italie s’intéressa assez tôt à la disco et fut un des lieux de production de cette musique, au même titre que la France ou l’Angleterre par exemple (à chaque fois en anglais par contre). Au début des années 80, les imports américains sont lourdement taxés et les italiens commencent donc à créer leurs propres productions pour fournir les discothèques. Cette vague va dépasser la péninsule et intéresser l’Europe mais aussi les USA. De nombreux morceaux italiens deviennent ainsi des hits de boites de nuits en Amérique du Nord. Le label allemand ZYX invente le terme Italo-Disco pour mieux vendre ses compilations et il restera pour décrire la dance music italienne en particulier du milieu des années 80 (1983-1988). En plus de ce que l’on nomme désormais Italo Disco, les Italiens furent également des remarquables producteurs de Post-Disco. Je pense notamment à Kano ou Change que nous aurons l’occasion de découvrir dans cette émission. Dans un registre plus italo nous partirons à la rencontre de Kasso (avec Claudio Simonettti, le claviériste de Goblin !) et My Mine (produit par Mauro Malavasi derrière Change avec le français Jacques Fred Petrus).

Brit Funk

Nous avons déjà eu pas mal de fois l’occasion de passer quelques groupes associés à la Brit Funk, notamment dans l’émission du 14/10/18. Le sujet est cependant loin d’être épuisé (clin d’œil). Nous passerons un super morceau de Freeez certainement un des groupes les plus importants du genre. Nous découvrirons également Light of the World (groupe matrice pour Beggars & Co ainsi qu’Incognito), Level 42 (qui a eu un succès commercial très important) et Loose Ends dont la musique évolue déjà vers un R&B futuriste.