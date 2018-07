Requiem Pour Un Twister: été de l’amour // 22.07.18

Retrouvez dimanche 22 juillet 2018 à 20H Requiem Pour Un Twister pour une sélection estivale placée sous le signe du chill non sans quelques onces de mélancolie…

Quelques Oldies … moins que d’habitude !

Nous serons ravis de passer pour la quatrième fois dans cette émission une chanson de Françoise Hardy (que vous aviez pu entendre dans les émissions 16, 29 et 33) et un troisième extrait de son magnifique disque La Question , un des plus beaux albums dans le genre en France, quelque part entre Jobim et Nick Drake. Autres habitués de Requiem Pour Un Twister, les Polonais de Novi Singers, adeptes d’une bossa nova très élégante passerons nous faire coucou, c’est leur troisième apparition (émissions 1 et 29). Autre squatteur, quoique moins régulier (deuxième apparition, après l’émission 12), le chanteur gallois Tom Jones sera présent avec une superbe (et étonnante reprise) d’Ain’t No Sunshine à découvrir !

Paradoxalement, cette émission verra aussi l’apparition de quelques groupes majeurs que nous avions jamais eu l’occasion d’évoquer ici: The Zombies, Buffalo Sprinfield (groupe avec deux membres de…) Crosby Stills Nash & Young.

Des disques plus récents.

Nous explorerons une certaine idée de la modernité à travers Unknown Mortal Orchestra, Once & Future Band ou encore Mild High Club. Soit une musique à la fois groovy, complexe avec des influences seventies mais sans jamais sonner rétro.

Quelques références de nos labels.

Cette émission spéciale été est aussi l’occasion de vous présenter notre dernière sortie: le magnifique album de Vinyl Williams Opal. Nous écouterons deux extraits de celui-ci (Lansing et Aphelion), histoire de vous donner envie d’en découvrir plus sur le natif de Los Angeles (en photo) ! Autre groupe californien, Triptides viendra nous faire coucou avec un extrait de leur dernier album Visitors paru en avril dernier. Les deux groupes jouent ensemble à Los Angeles ce samedi. Enfin, en exclusivité mondiale, nous écouterons un extrait du prochain album de 39th & the Nortons, un super groupe parisien dont nous publierons le vinyle à la rentrée sur Croque Macadam.