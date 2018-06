Requiem Pour Un Twister: Coupe du Monde 2018 // 25.06.18

Dans ce second épisode, lundi 25/06 à 22h, après avoir exploré les groupes des nations de 1998, nous allons faire la même chose pour 2018 ! Nous avons ainsi réussi à sélectionner 38 morceaux de groupes de 17 nations différentes et 8 langues: allemand, français, anglais, espagnol, polonais, japonais et suédois.

Post-Punk, Synth-pop et autres volutes synthétiques

La première heure de cette émission explorera les méandres du post-punk et de la synth-pop à travers des groupes historiques ou actuels. Nous découvrirons les fabuleuses Kleenex (Suisse). El Ultimo Vecino (Espagne) conjuguera rythmes synthétiques et indie-pop dans sa langue natale. Gang of Four (Angleterre) assènera une virulente charge post-punk quand Human League (Angleterre) explorera les tréfonds des territoires de Kraftwerk. Telex (Belgique), Yellow Magic Orchestra (Japon) ou La Düsseldorf (Allemagne) seront également de la partie.

Garage rock sixties et revival

Nous ferons une halte du coté du garage, vivier inépuisable de formations de pays les plus diverses. Los Explosivos représenteront le Mexique tandis que Los Peyotes seront là pour défendre les couleurs de l’Argentine. Bien sûr le Brésil ne sera pas oublié avec Os Haxixins tandis que le pays hôte (Russie) pourra compter sur The Karovas Milkshakes. La Suède et l’Australie seront particulièrement bien représentés, les deux pays étaient absents de la coupe du monde 1998, l’occasion ici de rendre hommage à leurs scènes riches et vivantes. Dungen, The Hives et The Mascotts porteront les couleurs bleu et or du pays scandinave. De leur coté, The Frowning Clouds, The Easybeats, The Elois et The Atlantics joueront pour le pays-continent. Les Sparks seront une des trois propositions françaises de la sélection.

Et plus…

Il y aura le folk psychédélique d’Halasan Bazar (Danemark), la soul tonique de Jess & James (des Portugais installés en Belgique), le tropicadelisme de Caetano Velo (Brésil), le rock aux influences andines d’El Opio (Pérou) ou encore le revival mod de Los Flechazos (Espagne). Beaucoup de plaisir en perspective !