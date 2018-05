Requiem Pour Un Twister: À Demain My Darling // 27.05.18

Le dimanche 27 mai rejoignez nous pour la 34ème émission de Requiem Pour Un Twister à 22h. 24 morceaux, 6 pays traversés, du très beau monde ! La plupart des morceaux de cette émissions a été chiné ces dernières semaines aux puces, en conventions ou chez de très bons disquaires parisiens.

Quelques groupes bien connus de nos services…

En plus de trente émissions, quelques noms reviennent, un peu, beaucoup, à la folie ! Ils ne seront pas les plus nombreux dimanche soir puisque sur 24 artistes seuls 4 étaient déjà apparus ici. En octobre 2016 nous avions découvert le tube le plus connus des anglais de The Foundations l’indépassable Build Me Up Buttercup. Nous écouterons un autre de leurs singles, petit tube en 1968 (il y a cinquante ans!), la non moins réussie Baby Now That I’ve Found You. Autre artiste déjà présent dans cette même émission à faire (enfin) son retour: Stevie Wonder. Ils ne seront pas les seuls à nous (re)faire coucou, rejoints par Marie Laforêt et Wilson Pickett.

Des chanteurs rockeurs à contre-emploi (ou presque)

Après leurs succès des années cinquante, Jerry Lee Lewis et Little Richard se cherchèrent dans les années soixante. Dans un registre moins rock & roll mais sacrément nerveux, ils étonnent avec respectivement Down the Line et une fameuse reprise du classique de Barrett Strong Money .

De la soul et de la Blue Eyed Soul

Une des grande ligne directrice de ce nouvel épisode est incontestablement la musique soul, elle domine les débats et nous emballe. Que ce soit en piochant dans les morceaux moins connus de Ben E King, en convoquant la fabuleuse Erma Franklin ou en découvrant la rareté belge de Christopher John accompagné des géniaux JJ Band (qui habituellement jouent avec les portugais Jess & James – croisés d’ailleurs dans l’émission d’Octobre 2016), elle se fait tour à tour émouvante, groovy ou carrément dansante !

Beat: de Liverpool à la Suisse Romane

Nous adorons la musique Beat ! Les Swinging Blue Jeans vous prouveront que les Beatles n’étaient pas les seuls à Liverpool. Les (Faux) Frères vous accompagneront en Suisse avec la très réussie Serre Moi La Main. Bien qu’un peu plus orchestré, mentionnons aussi les suaves Américains de Chicago Buckinghams et leur très jolie Susan. Enfin saviez vous que FR David avait fait autre chose que l’un des slows ultimes des années 80 ?