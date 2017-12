[replay] La nuit du Cul

Les invités

Sexe et normes

Avec Antoine Idier doctorant en sociologie à l’Université de Picardie Jules Verne et au Centre universitaire de recherche sur l’action publique et la politique (CURAPP), auteur de la thèse sur le thème Droit, politique et identités. Socio-histoire des politiques de régulation de l’homosexualité.

Et Stephen des Aulnois, créateur et rédac chef du Tag Parfait, webmagazine français dédié à la culture pornographique.

Sexe, esthétique et commerce

Avec Stephen des Aulnois, créateur et rédac chef du Tag Parfait, webmagazine français dédié à la culture pornographique,

L’Imparfaite, revue érotique de Science Po Paris,

Et Irène, fanzine érotique.

Sexe et création contemporaine

Avec Florian Gaité, chercheur en philosophie, critique d’art et consultant en sciences humaines,

Et Aurore Laloy, Auteur, metteur en scène, diseuse, chanteuse, actrice, incantatrice et performeuse.

Ogrob et Vomir, DIFFUSIONS INTRADERMIQUES ET ENREGISTREMENTS EN CAVITÉS CORPORELLES

Sexe et livres

Avec Belinda Cannone, romancière, essayiste et maître de conférences, auteur du roman Nu Intérieur, paru en 2015 au éditions de L’Oliviers.

Avec Christian Aubrun, dessinateur et collectionneur de disques érotiques.

Les chroniques

Le prochain épisode

L’hétérosexualité dans les séries télés

L’homosexualité dans les séries télés

La voix, organe de plaisir,

une chronique de Marie de l’émission On va vous chercher des noises.

Selon Bachelard

une chronique d’Emile de l’émission Les Voix du crépuscule.

La critique des films porno

une chronique humoristique de Maxime de l’émission F.E.U.R.

Message à caractère pornographique

une interview de Paul fait son cinéma.

Le quizz porno

par Maxime de l’émission F.E.U.R.

Les Musiques

Lectures et chansons

Lectures diverses en relais dans le salon

Avec Mélanie, Félix, Marie et Florian Gaité

Anaïs Nin et Serge Gainsbourg

Par Lola Naymark et Guillaume Barbot

Laurent Voulzy revisité

Par Jonathan et Anna de l’émission Oh Hé Hein Bon

Les témoignages

37°2

Grozian

Madona

Marine

Micro-trottoirs

C’est vous qui le dites, par la rédaction de Radio Campus Paris.

FIN