Répéter Tel Quel #4 L’ère du numérique

L’ère du numérique : Nouvelles pratiques et consommations des individus

Le numérique modifie considérablement nos pratiques de consommation. L’individu est passé du statut de consommateur à celui d’hyper-consommateur, et plus exactement : « celui qui attend de l’inattendu dans les environnements marchands programmés », d’après Gilles Lipovetsky.

Qu’entendons-nous lorsque nous évoquons LA société hyper-moderne ? Que révèle cette évolution autour de l’économie, du pouvoir d’achat et du comportement humain ? Comment est-il possible de comprendre le phénomène d’individuation, où chacun peut désormais construire son identité, par l’intermédiaire des plateformes numériques ?

Autant de questions ont été abordées dans cet épisode de Répéter Tel Quel.

À cette occasion, nous avons pu entendre plusieurs passages de deux entretiens avec Philipe Maoti et Dominique Cardon. Le premier issue de France Culture et intitulé, L’hégémonie des plateformes numériques est-elle inéluctable ? puis le second issue de La Grande table des idées de Artesquieu et intitulé, Culture numérique, ont permis de mettre en avant les visions de deux grands sociologues et économistes, sur les enjeux du numérique et l’entrée de LA société hyper-moderne.

De même, Répéter Tel Quel, s’est attaché à vous faire écouter plusieurs lectures tirées des textes suivants : Le bonheur paradoxal de Gilles Lipovetsky et Les pièges de l’accélération du progrès de Hartmut Rosa.

Comme précédemment, Répéter Tel Quel s’est attaché à partager une Chronique ainsi qu’une Revue de presse, afin de placer le sujet du jour au coeur de l’actualité.

Enfin, un temps de débat nous a donné la possibilité d’échanger autour de ces deux entretiens ainsi que plusieurs théories empruntées à Victor Hugo, Pierre Bourdieu, Gilles Lipovetsky et Dominique Bourgeon-Renault.

Si ces questions vous intéressent, vous êtes au bon endroit !

Présentation : Ilona Priem /Revue de Presse : Anaïs Carbonel /Chronique : Ilona Priem /Lecture : Ilona Priem et Anaïs Carbonel /Débat : Anaïs Carbonel et Ilona Priem /Réalisation : Ilona Priem et Anaïs Carbonel / Musique : Paris – Else / Penetration – Trent Reznor & Atticus Ross / Intriguing Possibilities – Trent Reznor & Atticus