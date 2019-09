Rentrée 2019 : NAUFRAAAGE !

ILS REVIENNENT (presque tous) !! ET C’EST POUR BIENTÔT !

Il était une fois George, Andy & Le Plagiste. Après 74 émissions à écumer savamment des sons des années 80 tout en discutant météo des plages et Beach Boys, un matin George n’était plus là. Inconsolables pendant un gros quart d’heure, Andy & Le Plagiste partirent de la plage du Tropical Club sans se retourner. Voici leur histoire.

RIP PETIT ANGE.

La saison dernière s’était faite rare ? Le Tropical est mort, Vive votre désormais émission pref’ of all time, le Naufrage à Waikiki ! Échoués autant sur le sable que dans la vie, Andy & Le Plagiste prévoient une saison 19/20 en fabriquant avec des morceaux de transistors une station et un émetteur ! Stay Tuned les amis, dès qu’on a relié tout ça à une disquette de gestion du son sur Amiga, on vous livre nos premières émissions avant même la rentrée. Pour vous mettre dans le bain, enfin, la vague.

Tout va bien se passer, on va vous bombarder de bon son hétéroclite, des 60s à nos jours, de débats philo (si, si, « La Vague & la Planche »), et bien d’autres !