Rencontre avec William Parker 26.03.18

La liste des musiciens avec lesquels il n’a pas joué serait plus facile à établir que celle avec lesquels il a joué. En effet William Parker a une discographie impressionnante à la fois en leader et en side man, il est incontestablement le contrebassiste de jazz le plus prolifique. Et si vous vous interrogez sur le fait que l’on parle de jazz et non de free jazz, c’est justement parce que William Parker s’emploie à ne pas faire de différence, il n’y a qu’un jazz a-t-il insisté lorsqu’on l’a rencontré en Janvier dernier. De fait même s’il a été associé à des noms comme Cecil Taylor, Peter Brotzmann, Bill Dixon ou Derek Bailey, il n’y a aucune difficulté à trouver dans sa discographie, des enregistrements dont la sonorité est loin d’être agressive. Avec lui nous parlons de musique mais aussi de l’état d’esprit qui prévaut à toute forme d’expression artistique. Pour cette occasion nous avons fait les choses en grand, de la même manière que certains enregistrements historiques ressortent parfois avec des « bonus » nous vous proposons sur cette page une conversation plus longue que celle diffusée durant l’émission.