Remue-mémoires : janvier 1968 // 25.01.18

Pour cette troisième émission, la Cité des mémoires étudiantes vous présente ses meilleurs vœux en cette année de cinquantième anniversaire de 68. Nous mettons en lumière le premier mois de l’année 1968 marqué, entre autres, par l’inauguration de la piscine du campus universitaire de Nanterre par le ministre de la jeunesse et des sports, François Missoffe, devant faire face aux réactions des étudiants et notamment de Daniel Cohn-Bendit.

Nous proposons de découvrir un extrait d’un discours de Général De Gaulle, à l’occasion de ses vœux pour l’année 1968, ainsi que des extraits de témoignages oraux recueillis par l’équipe de la Cité : ceux d’Henriette Asséo, Alain Lenfant.

Musique : Salvatore Adamo – Tombe la neige

The Rolling Stones – Sympathy for the devil

Jacques Dutronc – On nous cache tout, on nous dit rien

Présentation et réalisation : Ioanna Kasapi et Jean-Philippe Legois