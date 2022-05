Remue-mémoires : Irlande du Nord en 1968 // 09.05.2022

Cette émission est consacrée au 68 irlandais du Nord et à ses mémoires étudiantes.

Elle s’appuie sur les témoignages d’étudiant-es de la Queen’s university of Belfast (QUB) collectés par l’historien Chris Reynolds qui a participé au projet « Around 68 » ( https://around1968.history. ox.ac.uk/ ) et en a collecté d’autres pour son ouvrage Sous les Pavés… The troubles.

Depuis les premières marches pour les droits civiques (et contre les discriminations faites aux catholiques/nationalistes) jusqu’au bloody sunday (30 janvier 1972), retrouvez les paroles d’étudiant-es qui ont vécu cette période au rythme des chansons We shall overcome et Sunday Bloody Sunday !