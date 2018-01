La Relève : La louve (Paul-Henri Bizon ) // 6 11

La louve c’est le premier roman de Paul-Henry Bizon. Avec lui, nous évoquons l’aventure de la publication, mais aussi les thèmes de cette fiction qui se situe quelque part entre Abel et Caïn et les aventuriers de la permaculture perdue. Que se passe-t-il quand l’idéalisme rencontre le cynisme de la finance.

Entre paris et province (ah oui on dit Région maintenant), soirées mondaines et vie rurale, La Louve brille par sa singularité dans le paysage du roman français, qui a oublié ses campagnes depuis longtemps.

L’intégralité de la vidéo dont un extrait est diffusé pendant l’émission

La vidéo de la chanson diffusée pendant l’émission Mad World par Tears for fears

Crédit photo : Fancesca Mantovan pour Gallimard