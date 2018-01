La Relève : Bizot // 15 01 2018

Pour bien commencer 2018 et vous souhaiter que cette année soit des plus innovantes, on est allé rechercher un grand frère qui a TOUT inventé ou presque : Jean-François Bizot. Deux jeunes journalistes, Marina Bellot et Baptiste Etchegaray, ont eu l’excellente idée de lui consacrer une biographie. Bizot, c’est l’homme qui a inventé Actuel, le magazine de toutes les contre-cultures des années 70 et de la branchitude des années 80, mais aussi Radio Nova ou Novamag.

Ecrit à la façon des grandes enquêtes d’Actuel, L’inclassable (paru chez Fayard) suit Bizot du 7e arrondissement bourgeois où il grandit, à la Californieoù il s’émancipe, à l’Afrique qu’il aimait tant, en passant par les soirées branchées. Bizot n’a pas qu’inventé des médias, il a crée un façon de travailler pas comme les autres. Un personnage à re-découvrir de toute urgence.

Bonne année à tous

Photo figurant sur le bandeau du livre (DR)

Pendant l’émission, on a forcément écouté un chanteur découvert par Nova, la preuve que Bizot est toujours avec nous. La preuve avec Gili Yalo qui chante Coffee.