La Relève : Rou(x)teur Mains d’Oeuvre Saint-Ouen //23 10 2017

L’art contemporain ce ne sont pas que de nouveaux artites. Ce sont aussi de nouveaux lieux, de nouveaux événements, de nouveaux formats. Pour en parler, nous avons invité Delphine Duroy et Gary Crait, les deux fondateurs de Brume (mais quel joli nom), une association qui multiplie les projets autour notamment des arts numériques.

Avec eux, nous avons évoqué le Rou(x)teur festival qui s’est tenu en octobre 2017 aux Mains d’oeuvre à Saint-Ouen.

Illustration : affiche festival Rou(x)teur

Le film-résumé du festival

Le film de présentation du travail de Romain et Florent Bodart (on les adore). Les Audi Talents aussi. Ils étaient au Rou(x)teur et on a diffusé un extrait pendant l’émission.

Pendant l’émission vous avez AUSSI écouté Moodoid, pour sa reprise d’Au pays des merveilles de Juliet, une chanson d’Yves Simon

Et comme on est vraiment très gentil, on vous a remis la version orginale de la chanson (alors vraiment c’était mieux avant ? )