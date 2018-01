La Relève : 120 battements par mns Antoine Reinartz // 04 12

Antoine Reinartz à Cannes (3e en partant de la gauche)

Il a fait battre nos coeurs … et qu’en est-il de ses acteurs ? Il, c’est le film 120 battements par minute, le film de Robin Campillo, entre histoire d’amour et histoire politique alors que le SIDA menace et tue. Antoine Reinartz y incarne avec une flamme maîtrisée Thibault, le président d’Act-Up.

Pendant une demie-heure, il a répondu à nos questions sur son parcours, son rôle, l’effet « 120 battements », les Oscars mais aussi ses projets à venir.

Le remix de Bronski Beat, Smalltown boy par Arnaud Rebotini

La bande-annonce de 120 battements par seconde

et la chanson du jour : Baxter Dury et son sublime Prince of fears