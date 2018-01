En vert et contre tout : Recyclage et Zéro Déchet // 02.02.18

Cette semaine En Vert et Contre tout vous emmène faire les poubelles.

Ne faites pas cette grimace, tout va bien se passer. Mais à condition d’ouvrir les yeux. Jusqu’ici, notre raisonnement en matière d’ordures, c’est surtout cachez ces déchets que je ne saurais voir. En Afrique d’abord, devenu le cimetière de nos équipements électroniques. Ou à Bure prochainement, pour nos déchets nucléaires. Dans l’océan Pacifique aussi, où un vortex vertigineux agrège les déchets plastiques du monde entier.

Il est donc grand temps de se demander ce qu’on peut faire de nos précieux rebuts. En la matière, il n’y a pas à dire, nous sommes des champions ! Selon les dernières données de Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, un français produit par an 360 kg de déchets ménagers et 37% seulement sont recyclés. Et ce chiffre tombe à 22% quand on parle des déchets plastiques.

Pourtant il se murmure qu’il y aurait de l’or dans nos poubelles ! Avec nos restes, on pourrait faire de l’énergie et les objets connaîtraient plusieurs vies. Et si on est chiche on pourrait réduire nos déchets, ne plus jeter et réutiliser comme l’encouragent les fidèles du Zéro Déchet, emmenés par la papesse Bea Johnson.

Et si en 2018, on n’achetait rien de neuf ? Est-ce qu’en 2050 ces étranges radicaux du zéro déchet feront légion ? Le recyclage sera-t-il devenu une obligation civique ? Mais surtout, l’humain du futur restera-t-il une ordure ?

La table ronde

Nous avons bavardé recyclage et zéro déchet avec Augustin de l’entreprise Lemon tri. Lemon tri est une entreprise qui propose des services de recyclage ludiques et gratifiants en distribuant des bons points, des bons d’achat en échange d’un déchet déposé.

A ses côtés, Enedina de l’association Zero Waste Paris, une déclinaison locale de Zero Waste France qui comme son nom l’indique défend le Zéro déchet et fait la guerre au gaspillage et au jetable.

La denrée rare

Une escapade futuriste où l’on vous emmène à la découverte d’un monde sans déchet. Rêvons un peu avec l’avènement de l’économie bleue, le retour de la consigne et la création d’un curieux musée de la cigarette.

L’utopie oubliée

Parlons chiffons et poésie et … récitons du Baudelaire. On vous présente le chiffonnier, un personnage aujourd’hui disparu qui a inspiré les artistes et est devenu le symbole d’une certaine philosophie du recyclage. Rien que ça.

La beauté du geste

Les deux projets qui nous ont tapé dans l’oeil et ont besoin de votre soutien : – 28 jours pour sauver Lovemetique, une boutique de cosmétique DIY. – In The Loop, un jeu de société pour découvrir et comprendre l’économie circulaire.

Les rendez-vous gaiement

Les trois rendez-vous du mois :

07/02 – Up- Conference -Construire le nouveau monde : tout un art !

Comment l’art peut-il permettre au plus grand nombre de découvrir le monde et ses enjeux sous un nouveau jour ? La réponse à 19h15 au hasard ludique. Pensez à vous inscrire ici.

11/02 – Smmmile PARTY # 2 au Point Éphémère

L’équipe du Smmmile – vegan pop festival vous a préparé une version pop-up de son festival, un dimanche végane et plein d’amour pour changer le monde en musique et en douceur, un dimanche pour passer à l’action avec le sourire.

Sources :

Antoine Compagnon : à la découverte des « chevaliers de la lanterne » (Les Chiffonniers de Paris)

La marche de l’histoire – les chiffonniers de Paris

Les chiffonniers, agents de la propreté et de la prospérité parisiennes au XIXe siècle

Antoine Compagnon – « Baudelaire et l’économie circulaire »

Antoine Compagnon – Les chiffonniers littéraires : Baudelaire et les autres

La bande son :