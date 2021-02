Recyclage, le jeu en vaut-il la chandelle ?

JavaScript is required.

Le recyclage est très présent dans nos vies, mais on en parle assez peu. Pourtant c’est un domaine d’avenir plein de technologies. L’équipe de l’Atome vous propose d’entrer dans le monde du traitement des déchets avec son invité Sophie Génier, directrice recyclage chez Citeo, l’entreprise en charge du tri et du recyclage des emballages et papiers en France.

Au programme :

[CHRONIQUE] Introduction au recyclage – par Gaspard DELARUELLE

[INTERVIEW] Le recyclage aujourd’hui et demain 1/2 – par Vadim IELKIN

[CHRONIQUE] L’Actu scientifique – par Jade ADIL

[MUSIQUE] Technologic – Daft Punk

[INTERVIEW] Le recyclage aujourd’hui et demain 2/2 – par Vadim IELKIN

[CHRONIQUE] La cagnotte de Radio Campus Paris – par Guillaume PETER

Attachée de production : Joanna BLIN / Réalisation : Swann BLANCHET