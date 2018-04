Récréation sonore : Vincent Matyn-Télé Banque Hypnose//22.04.18

Ce dimanche 22 avril, Récréation Sonore diffuse Télé Banque Hypnose, une fiction de Vincent Matyn.

Vincent Matyn a une formation en arts plastiques, il a commencé à travailler le son en l’intégrant à des installations puis s’est tourné vers le documentaire radio en se rapprochant de l’Atelier de création sonore et radiophonique et de Radio Panik en Belgique. Télé Banque Hypnose est sa dernière réalisation, qu’il a composée avec et à partir d’un texte d’Antoine Boute.

Il s’agit d’une fiction en cinq épisodes. Chaque épisode présente un personnage ou une scène différente : un banquier, un directeur général d’une chaine de télé, un politicien, un tournage de téléréalité. Une personnage omniprésent : la forêt, une voix, un narrateur… l’hypnotiseur ?

« Antoine est venu lire son texte dans le studio de Radio Panik, il a aussi improvisé avec sa voix en explorant ses possibilités : il a lu Télé Banque Hypnose, qui est un chapitre de son récent bouquin « Opérations Biohardcores« , aux Editions des Petits Matins. Vincent a enregistré tout ça et a fabriqué des palettes sonores en traitant la voix d’Antoine à la mode de la musique concrète/acousmatique. A part quelques ambiances de la forêt de Brocéliande, des cris d’enfants dans le jardin et des extraits des Mégalodons Malades jouant du Rommelpot, tout l’univers sonore de cette fiction est conçu avec la voix d’Antoine, traitée et manipulée.

Télé Banque Hypnose est à la fois une fiction radio, un conte philosophico-burlesque et une composition electro-acoustique« .

Remerciements : Pierre Dejaeger, Mélanie Godin, Bat Sheva Papillon, Chloé Shuiten, Céline Laurens, Antoine Boute, Luvan, Karine Demange, Olivier Chevillon, Henriette Wellecan, les Mégalodons Malades, Radio Panik, Lydia Baziz, le FACR de la Fédération Wellonie-Bruxelles, Philippe Hubot, Paul Davis (concepteur du logiciel Ardour) et toute la communauté Linux.

La diffusion sera suivie d’un entretien avec Vincent Matyn, qui reviendra sur son parcours dans les arts sonores, et sur la réalisation de Télé Banque Hypnose.

Une émission réalisée par Elsa Fievez

Pour aller plus loin :



Les éditions Les Petits Matins publient Opérations Biohardcores d’Antoine Boute. Le livre sera en librairie le 7 septembre.

Télé Banque Hypnose a été produit par radio Panik et soutenu par le fonds d’aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-bruxelles

Radio Panik a soutenu cette création

Actualité de Vincent Matyn : http://www.radiopanik.org/emissions/apc/-2-rituel-et-politique/