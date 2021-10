Dimanche 24 octobre dans Récréation Sonore, on part à Berlin visiter les vestiges d’une station d’écoute sécrète américaine datant de la guerre froide. On écoute Teufelsberg, la Grande Oreille, documentaire d’Olivier Toulemonde. Il nous parle d’espionnage, de guerre froide, d’histoire, mais aussi de son et, bien entendu, d’UrbEx.

C’était au festival Longueurs d’ondes de Brest, en 2015, l’année de la thématique espionnage. Dans l’épais programme, j’avais déniché ce documentaire d’une trentaine de minutes, qui avait tout pour me séduire. En vrac : une station d’écoute secrète américaine datant de la Guerre Froide. Des bâtiments techniques, des couloirs, de grands dômes de toile, tous abandonnés.

Une histoire d’espionnage

Produit par Arte Radio et Deutschland Radio Kultur en 2013, “Teufelsberg, la Grande oreille” nous parle d’espionnage, de guerre froide, d’histoire, mais aussi de son. Le son des radios aux ondes courtes dont les voix filtrées venaient toucher les grands récepteurs cachés sous les dômes géodésiques.

Ces dômes, immenses sphères sous lesquelles le moindre choc se répercute si parfaitement que cela semble artificiel.

Le son d’un lieu mort, enfin : les gravats et les morceaux de verre, la toile des dômes qui claque au vent et la pluie à travers le toit… et puis les récits de ceux qui nous guident dans cette visite, ancien employé, radioamateur, historien…

Olivier Toulemonde, musicien, plasticien sonore, dont le travail s’est beaucoup concentré sur la perception et la propagation du son, propose-là une pièce passionnante. Elle plaira aux esthètes, à ceux qui s’intéressent à l’histoire et/ou à la technique radio et qui, évidemment, fascinera tous les amateurs d’urbex. Après la pièce, vous pourrez entendre le court entretien que j’avais eu avec Olivier Toulemonde, et qui avait été diffusé au cours de l’émission que nous avions faite en direct du Festival Longueurs d’Ondes de Brest, début 2015.

Conservatoire de Pantin : saison 3 !

Depuis trois ans, le Studio d’Électroacoustique du Conservatoire de Pantin, qui forme à la composition électroacoustique, nous confie chaque mois une pièce composée par un élève. Ce dimanche 24 octobre, on écoute “Chercher l’Aile”, de Noémie Fargier. Cette pièce s’inscrit dans la continuité de “Prendre la vague” (créée en mars 2021), qui explorait la tension entre la caresse et l’élan, portée par le désir imminent de se frotter au monde et d’y reprendre son souffle. Chercher l’Aile” continue à sonder nos besoins d’évasion. Elle explore les énergies contradictoires de l’enlisement et du sursaut, et cherche, via la matière sonore, les moyens de s’extraire d’un ici trop pesant, et d’attraper la douceur au vol.

Merci à Arte Radio (retrouvez-y les autres créations de Olivier Toulemonde), ainsi qu’à Marco Marini du Studio d’Electroacoustique du Conservatoire de Pantin. Le dimanche 31 octobre à 16h30, à l’auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, Marco Marini créera en public sa pièce intitulée “De Parmegiani Sonorum”, dans le cadre du festival Akousma X Présences Electroniques.

François Bordonneau a préparé et présenté cette émission.

Thibault Renard a interprété le générique à la trompette, librement inspiré de le musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier).