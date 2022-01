Récréation sonore : une histoire de PMA // 30.01.2022

Ce soir, je reçois Elodie Lélu, cinéaste de documentaires passionnée de son, qui nous parle de La Vie Rêvée des Embryons, documentaire de création sur la PMA, produit en 2021.

Le travail d’Elodie Lélu souvent autobiographique, parle beaucoup du corps et de la médecine, notamment de la parentalité et de l’imaginaire lié à l’attente d’un enfant. C’est ce que raconte “La Vie Rêvée des Embryons”, qui suit le long – et parfois pénible – cheminement d’un couple qui souhaite avoir un enfant. Entre l’hôpital et la maison, où l’on aménage, par exemple, la future chambre de l’enfant, ce documentaire, basé sur des témoignages, fait le portrait de deux jeunes adultes confrontés à la difficulté de concevoir. Mais ce qu’il fait surtout, et ce qui est le véritable but d’Elodie Lélu, c’est qu’il confronte ce couple à la représentation qu’ils se fait de cet enfant – à concevoir, puis à naître – malgré la froideur et la technicité des processus médicaux.

“La Vie rêvée des Embryons” est un documentaire produit en 2021, avec L’Atelier de Création Sonore Radiophonique et le Fonds d’Aide à la Création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles…

Cette émission a été préparée et présentée par François Bordonneau.