Récréation Sonore : Une heure dans le métro // 17.12.17

Radio Campus a 20 ANS ! Récréation sonore fouine dans ses archives ! Rediffusion en cette fin d’automne de cette profonde émission du 5.04.15 ; plongée assurée par Anaïs Sadowski et François Bordonneau.

Les années passent et les équipes changent ; les uns restent et les autres s’en vont vers d’autres terrains d’expérimentation : c’est pour saluer Anaïs Sadowski, qui fit partie de l’équipe de Récréation Sonore pendant quatre ans, que nous rediffusons cette « heure dans le métro ».

Un samedi d’avril 2015, avec Anaïs, on avait décidé de plonger au plus profond du ventre de Paris. Destination le métro, ses stations, ses tunnels, ses escaliers mécaniques et ses couloirs sans fin… et ses histoires aussi, petites et grandes, réelles et fantasmées.

« Une heure dans le métro » vous emmène de la station Jourdain (ligne 11) à la station Pyrénées (soit une station en amont) mais en ne se privant pas de tous les détours possibles et imaginables !