Récréation Sonore : un monde sonore, partie 1 (phonoscopies & sons témoins)

La Revue Documentaires vient de sortir un nouveau numéro consacré au « monde sonore » !

« Que donnent à entendre les œuvres documentaires ? Comment les écritures sonores contemporaines saisissent-elles le réel ? Si le paysage médiatique accorde une place grandissante au documentaire sonore, en particulier avec le développement du podcast, il en est de même dans le champ artistique : le son – qu’il accompagne ou non l’image filmée, qu’il soit document, témoignage ou matière d’une composition – invite à élargir le champ des représentations documentaires. Dès lors, il s’agit de mettre le son au cœur de la réflexion et de suspendre un temps la vision, souvent associée à la certitude et à l’identifiable, pour mieux tendre l’oreille. L’écoute nous engage dans un régime de connaissance qui invite à éprouver plutôt qu’à prouver, à composer avec le trouble. Ce numéro aborde le sonore comme un mode d’attention particulier, que l’on peut dire « écologique ». Quelle éthique de l’enregistrement et quelles approches critiques du réel ces pratiques redéfinissent-elles ? »

Récréation Sonore consacre deux émissions à ce numéro dirigé par Fanny Dujardin et Alix Tulipe. Pour elles, « détourner le regard pour tendre l’oreille serait une manière de suspendre le mode de connaissance sûr de lui-même, traditionnellement associé à la vision, pour composer avec le trouble et l’indétermination ; une manière d’éprouver plutôt que de prouver ». Dans ce premier épisode, on s’attarde sur les parties « phonoscopies » et « sons témoins ».

Floriane Pochon, Tiny tunes from the wilder world : butterfly, 2018



À lire : Qui vive, Floriane Pochon, page 19

Pour écouter les autres mélodies du monde sauvage sur Phaune Radio https://soundcloud.com/phaune-radio/sets/tiny-tunes

Peter Cusack, Sounds from Dangerous Places, 2011



À lire : La piste sonore, Pauline Nadrigny, page 23

On écoute les pistes « places, oilfield soundwalk 2 » et « accordion, kids and a dog ».

Le site du projet : https://sounds-from-dangerous-places.org/

Steven Feld, Voices of the Rainforest, 1991

À lire : Des images extradiégétiques ? Le tournant acoustique en anthropologie visuelle, Jonathan Larcher, page 73

On écoute la piste « cutting tree ».

Pierre-Yves Vandeweerd, Les tourmentes, 2013

À lire : Les territoires de l’âme. Entretien avec Pierre-Yves Vandeweerd, Gabriel Matteï, page 47

Pour regarder le film : https://www.on-tenk.com/fr/documentaires/brouillon-d-un-reve/les-tourmentes



Vous pouvez retrouver le numéro 32 « un monde sonore » de la Revue Documentaires ici :

Le numéro sera également disponible dans la librairie l’invite à lire (Paris, 10e) et également à l’histoire de l’œil à Marseille. Par ailleurs il y aura une présentation du numéro « Un monde sonore » dans le cadre des Rencontres du cinéma documentaire de Montreuil, le 2 décembre à 19h dans le hall du 1er étage du cinéma Le Méliès. La Revue Documentaires est entièrement indépendante et ne compte que sur ses lectrices et lecteurs, ses autrices et ses auteurs pour faire connaître le numéro.Vous pouvez retrouver le numéro 32 « un monde sonore » de la Revue Documentaires ici : https://larevuedocumentaires.fr/revue/la-revue-documentaires-n32-un-monde-sonore/ avec les textes de Claire Allouche, Richard Bégin, Olivier Brisson, Leslie Cassagne, Pascal Cesaro, Jacopo de Falco, Orianne Hidalgo-Laurier, Clara Lacombe, Jonathan Larcher, Justin Leduc-Frenette, Lucie Leszez, Gabriel Matteï, Pauline Nadrigny, Floriane Pochon, Jacopo Rasmi.Le numéro sera également disponible dans la librairie l’invite à lire (Paris, 10e) et également à l’histoire de l’œil à Marseille. Par ailleurs il y aura une présentation du numéro « Un monde sonore » dans le cadre des Rencontres du cinéma documentaire de Montreuil, le 2 décembre à 19h dans le hall du 1er étage du cinéma Le Méliès.

Les anciens numéros numérisés de La Revue Documentaires sont accessibles sur Cairn : https://www.cairn.info/revue- documentaires.htm

