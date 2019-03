Récréation sonore : vacances, politique et enfance//13.03.2019

Sons vacanciers, politiques et d’enfance

émission fait maison

L’equipe de Récréation Sonore vous a encore préparé une émission fait maison bien chargée de bons et beaux sons. Cette émission vous présente des mais sujets très profonds comme les souvenirs et l’enfance, et des sujets d’actualité comme le mouvement des gilets jaunes et l’ambiance sonore des meetings politiques.

Cinq souvenirs de vacances par François Bordonneau

« Je voulais faire un collage avec les sons que j’ai glanés en Israël, où je suis allé en septembre 2017. Malheureusement, je m’y suis pris un peu tard : pas le temps de plonger dans ces 50 sons et de les assembler. Je n’ai qu’un souvenir, le bruit du « tac-tac » des raquettes de matkot, sur la plage de Tel-Aviv… Bon, de toute façon, Israël, ça sera pour plus tard. Mais ce souvenir de vacances en appelle d’autres. Voici cinq sons de vacances, pris à rabat, au Maroc, à Paris, au Salon du Livre et là où l’on danse le tango sur les quais. Et puis, enfin, à l’île de Batz et à la pointe Saint-Mathieu, dans le Finistère. »

Ceviche , 4’27 par Vanessa Vudo

« Homme libre, toujours tu chériras la mer !, la mer est ton miroir… » Une robinsonnade bretonne au chant des vieilles, des araignées de mer et du temps qui passe.

Luxuriating in Sound, 2’57 par Abi McNeil Une (première) présentation personnelle dans le cadre de Transmission 2, ecole libre de la radio, visitez leur site web pour plus des infos sur leur projet. Descriptif : Il est délicat de parler de quoi ce soit sans préciser d’abord son contexte. Sans vous emmener jusqu’à la maternité dans laquelle je suis née, j’aimerais dévoiler quelques ambiances de mon enfance.

Paroles de gilets jaunes par Aurore Juvenelle

Marie-Laure : Promenades dans les rues du 16eme arrondissement de Paris, pendant l’acte XVI, le 2 mars 2019.

Immigrer enfant , 16’34 par Marcela Lopez Romero

Grâce une femme camerounaise me raconte comment ses parents ont décidé de l’envoyer vivre chez son oncle en France quand elle n’avait que 8 ans. La France et sa famille d’accueil ne ressemblaient à ce qu’elle avait imaginé.

Bonjour l’ambiance ! de Joachim Poutaraud

Notre rubrique mensuelle sur l’ambiance sonore

Bienvenue au milieu des meetings politique et clips de campagne où les rythmes, les tubes et autres surprises constituent les musiques de campagne choisies pour les candidats à l’élection présidentielle. Quelles soient conquérantes, effrayantes ou enthousiastes, les musiques de campagne n’ont rien d’anecdotique. Mais qui se cache derrière tout ça et comment choisit-on la bonne musique de campagne électorale ? Retour sur le phénomène des chansons et clips de campagnes qui rythment les élections présidentielles en France, depuis plusieurs décennies.

Cette émission a été produite par François Bordonneau, avec le coup de main de Marcela Lopez Romero pour la communication.