Récréation Sonore : rêveries #1 // 24-05-2020

Dimanche 24 mai, Récréation Sonore débute son avant-dernier cycle de la saison, dédié à la rêverie. Ce dimanche, avec Eléonore Dupraz, Sebastián Ernesto Pafundo, Stefan Opryshko et, pour la troisième fois cette année, John Lennon.

Théâtre radiophonique

On écoute d’abord Nekuia, pièce de théâtre qui met en scène deux comédiennes, l’autrice Eléonore Dupraz, directrice de la Compagnie du Domaine Théâtral, et la comédienne Mariana Jurilli, dans un décor sonor créé par Jean-Baptiste Masson, musicien instrumental expérimental et field-recorder. « Nekuia » – rituel sacrificiel lié à la mythologie grecque – est une pièce qui parle du désir, de la rumination de souvenirs jusqu’à leurs sacralisation et de la peur de lâcher-prise sur ces mémoires. Dans cette pièce, les deux personnages, Sumer et Sélémor, ressassent de façon litanique le souvenir d’un désir. Elles sont partagées entre la crainte d’être punies pour cela et le plaisir qu’elles y trouvent.

Paysages sonores

Bassiste pour un trio de jazz expérimental, professeur de musique et compositeur, Sebastián Ernesto Pafundo nous livre deux oeuvres singulières, Signos de los tiempos et Fracciones de una Realidad. Créée pour le festival Bahía un Sonora, la première fait référence aux communications, des plus primitives aux plus actuelles, dans un contexte de guerre et de crise mondiale. La seconde a été conçue dans un cours de troisième cycle en composition contemporaine (Conservatoire Manuel de Falla). On peut y écouter des instruments de musique – deux flûtes, un violon, deux guitares et un piano – se fondre dans un paysage sonore électronique.

Expérience inédite

Krystal Cloud est reporter pour Too Much to Dream, un programme radio étudiant qui explore le monde des rêves. Dans sa quête d’une bonne histoire à raconter, la journaliste accepte de devenir cobaye d’une expérience scientifique. Utilisant un nouvel appareil révolutionnaire, elle pénètre à l’intérieur du rêve de John, un patient de l”institut du sommeil”. Ce qu’elle y trouve va bien au delà de ce qu’elle avait imaginé.

Ce reportage, plus vrai que nature, a été produit par Stefan Opryshko et interprété par Krystal Selbee, le tout pour CJSR Campus Radio, Edmonton, Alberta, Canada.

On termine en musique, avec Airwaves, du groupe allemand Kraftwerk, sorti en 1975 sur l’album Radioactivity. On a appris il y a une dizaine de jours le décès de Florian Schneider, cofondateur avec Ralf Hütter du groupe Kraftwerk, qui fut un des pionniers de la musique électronique populaire.

