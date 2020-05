Récréation sonore: Répétition(s) #2// 03-05-2020

Le mois de mai commence et avec lui la possibilité d’une sortie du confinement. Nous n’attendons que cela, tout en sachant que l’on va devoir rester prudent pour repousser la deuxième vague de l’épidémie de Covid19. Cette perspective est épuisante, vivre et le même jour encore et encore jusqu’à une potentiel libération. La routine du métro/boulot/dodo a laissé place à d’autres habitudes, que l’on soit en confinement ou que l’on travaille à la susbsistence de la France, nous vivons en ce moment dans un monde qui se répète inlassablement!

Et Récréation Sonore est là pour vous aider, et vous accompagner ! Telle la désormais célèbre Chloroquine ou tout remède miracle, on vous propose un échappatoire autorisé. Le thème de ce moi-ci est : la répétition. Il s’agit ici du deuxième épisode, n’hésitez pas aller réécouter le premier qui vous proposait déjà plusieurs pépites.

Notre Pain Quotidien

Le premier documentaire est une création de Lucie Roullier qui s’intitule Notre pain quotidien. Il a été réalisé en mai 2019 lorsque les gilets jaunes pouvaient encore manifester contre les positions néo-libérales du gouvernement. Ce documentaire traite des conditions des ouvriers, nous les suivons lors d’une journée de travail, et comprenons leurs difficultés. C’est d’ailleurs important de revenir sur ces travailleurs qui font marcher le monde en ce moment, ceux que l’on appelle les « petites mains », mais qui réalise de grandes choses. La répétition est un sujet qui traverse ce documentaire, avec la répétition quotidienne du labeur, ou encore, la répétition du grand soir, lorsqu’en hobbies, beaucoup d’entre eux ont choisi lutte des classe.

Cartophonie, Le Sacrifice de Franck – Symphonie en 6 mouvements d’un Ancien Monde

En deuxième temps, comme une ouverture, un échappatoire aux questions sociales compliquées, nous vous proposons une création de l’ACSR. Une création originale aux contours vagues, qui rappelle la situation dans laquelle nous trouvons, confinée, mais rêvant d’ailleurs. La répétition est au coeur de cette création, comme le montre cette description de l’ACSR.

« Dans un monde qui exerce une mainmise sur la totalité des activités individuelles, la radio passe en boucle un seul et même morceau de musique.

L’animateur dépourvu de passion va indirectement interférer dans la lecture de ce vinyle.

De ce simple mouvement, vont prendre forme les personnages du vinyle et petit à petit, mener une sorte de révolution contre leur vie monotone et répétitive. »

Réalisation de l’émission : Julie Maréchal