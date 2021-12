Récréation sonore: On va à la neige! // 5 décembre 2021

Ce 5 décembre, l’hiver s’annonce morose . Nous avons pensé que vous aviez besoin de dépaysement. Alors à défaut de vous emmener en voyage, nous vous proposons une émission de neige, de montagne, histoire de se rappeler que l’hiver peut aussi être une saison formidable.

On vous a mis Pyrénées et Québec au menu, neige à volonté, on y va !

H 1000 – Première neige

H1000 de Patrick Avakian propose, micro en main, une randonnée acoustique en montagne. Tout le vécu sonore d’une randonnée en montagne est restitué dans ses moindres détails. L’auditeur est ainsi projeté au coeur de la nature à travers son poste radio, il décroche avec la réalité quotidienne, il s’évade dans les sons apaisants et oniriques de la montagne. Il entend, il écoute, il devine, il imagine… L’émission souhaite transmettre une mémoire sonore du patrimoine de la montagne. Pédagogique, ludique et onirique, H1000 vous envoie une carte postale inclassable,«hors catégorie» .

Patrick Avakian est un amoureux de la montagne. Depuis de nombreuses années, il réalise l’émission H1000 qui est diffusée sur plus d’une trentaine de radios associatives partout en France. « Ecoute la montagne, elle te parle ! » nous dit il.

Photo : Patrick Avakian

Songe d’une nuit d’hiver – Kino Radio

Une jeune femme cherche des couleurs dans la nuit. Elle guette les signes et s’enfonce pas à pas dans le blanc de la tempête de neige, au coeur de l’hiver québécois. À défaut de voir les couleurs avec les yeux, elle peut les deviner, les entendre, dans ce « Songe d’une nuit d’hiver », qui a été sélectionné lors des Phonurgia Awards 2020.

Laurence Dompierre-Major s’intéresse à la radio et au cinéma documentaire. Sa dernière création Novembre a remporté le 2e prix du concours Le réel à l’écoute (2019) à Montréal. Halima Elkhatabi est scénariste, réalisatrice de documentaires et fictions, auteure de la série « La route du bled » sur Arte Radio. Thibaut Quinchon est un artiste sonore réalisateur d’installations et performances, concepteur sonore pour ses projets, des podcast ou films.

Cette oeuvre a été réalisée lors de l’événement Kino-Radio organisé par Transistor Media, qui consiste en la réalisation d’une création sonore en 48h par une équipe de 3 artistes. Le Kino-radio est un projet qui s’inspire du mouvement cinématographique mondial Kino pour stimuler la création, la production et la diffusion d’oeuvres de création radiophonique sur le territoire de l’Outaouais.



Noémie à la neige – Perrine Kervran

« Je découvre mon enfant« , le vrai journal d’une jeune mère : Perrine Kervran enregistre les sons de sa vie quotidienne avec son premier enfant, Noémie, née le 7 novembre 2002. Elle tient sur ARTE Radio le journal de ses joies, de ses doutes, de cet amour en marche. Ce 6è épisode de « Je découvre mon enfant » pose une question essentielle : une journée idéale, c’est luge ou télé ?

Perrine Kervran est productrice et animatrice de l’émission « LSD, la série documentaire » sur France Culture. Historienne de formation, Perrine Kervran a travaillé pour RFI et Arte radio. Productrice à France Culture depuis 1998, ses documentaires ont été diffusés notamment dans les « Nuits magnétiques » et « Surpris par la nuit ». Longtemps productrice déléguée de « La Fabrique de l’histoire », elle a ensuite coordonné « Une Vie, une oeuvre », avant de lancer LSD en 2016.

158 façons de dire le mot neige

Dans la croyance populaire, on raconte que les Inuits utilisaient 52 termes pour décrire la neige. Est-ce le cas chez tous les peuples autochtones, comme chez les Innus par exemple ? Véronique Saumure a posé la question à Yvette Mollen, professeure en langue innue à l’Université de Montréal, pour MétéoMédia .

Musique : Let it snow, Franck Sinatra.

Muriel KS a produit, réalisé et présenté cette émission.

Thibault Renard a interprété le générique à la trompette, librement inspiré de le musique du film “Un Flic” de Jean-Pierre Melville (1972 ; musique de Michel Colombier).