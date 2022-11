Récréation Sonore : Olivier Pichard, audio naturaliste : prenez des sons ! // 27/11/2022

27 novembre 2022, pre-nez-des-sons ! Avec Olivier Pichard, naturaliste, spécialiste des relations entre biodiversité et aménagement du territoire… devenu audio-naturalisme et field recorder par passion pour les sons du vivant et la “géophonie”…

Cette émission va convoquer des grues cendrées, un crapaud accoucheur, un grillon italien et une grenouille du Costa-Rica… Ce soir, on va aussi se perdre dans une tempête à Lille et dans un puits en Albanie, dont on finira par ressortir, je vous rassure… Enfin, Olivier Pichard fera son autobiographie, au fil des cassettes de son enfance et surtout de celles de son répondeur téléphonique : avec « Prenez des sons », Olivier Pichard fait un voyage dans son enfance, son adolescence et ses années d’étudiant…

Merci à Olivier Pichard, dont vous pouvez retrouver les oeuvres sur Soundcloud où il s’appelle “chercheur de sons”.

Enfin, pour en savoir plus sur l’audionaturalisme, allez faire un tour sur Sonatura, LE blog des audio naturalistes.

Cette émission a été produite par François Bordonneau