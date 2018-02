Récréation sonore : Le nez dans le guidon // 11.02.18

Le nez dans le guidon

Récréation sonore vous propose ce documentaire de Liévin Chemin avec le soutien de l’ACSR.

« A Bruxelles, 2 gars ont choisi, chacun dans sa spécialité, de se lancer. Réparer des biclous à la petite semaine mais en toute liberté pour l’un, livrer des colis en vélo-cargo et poursuivre un entrepreneuriat engagé pour l’autre. Tous deux cherchent comment contourner la compétition économique et pouvoir enfin vivre de ce qu’ils aiment faire. Leurs expériences, exemplaires et contrariées, se confrontent à notre envie de conjuguer travail et passion. »

Emission préparée par Marcela Lopez Romero