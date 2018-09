Récréation Sonore : Monsieur le Directeur // 30.09.2018

C’est la rentrée sur Radio Campus Paris, c’est la rentrée dans Récréation Sonore. Cette année, nous reprenons notre rythme de trois émissions par mois, chaque dimanche, à 18h. Au programme, des documentaires, de la fiction, de la musique expérimentale, de l’art sonore, du livre audio…

Cette semaine, nous vous proposons d’écouter Monsieur le Directeur, une création sonore de Corinne Dubien.

« Monsieur le Directeur », c’est ainsi que commencent tous les courriers adressés au patron de la Radio Télévision Belge entre 1958 et 1968. Des courriers pour exprimer une satisfaction ou un mécontentement ; pour questionner sur un invité ou un disque passé à l’antenne ; pour demander l’heure de passage de tel ou tel épisode d’un feuilleton que l’on ne veut pas rater…

Mêlant lecture de vrais courriers et archives radio de l’époque, le tout dans une « mise en ondes » un peu fantastique, un peu extraordinaire, cette pièce sonore de 56 minutes nous fait (re)découvrir la radio des Trente Glorieuses et surtout ses auditeurs. Une radio proche de la vie quotidienne et un public proche de sa radio.

Monsieur le Directeur est une « création à vocation documentaire » : le réel y est « mis en ondes » grâce au montage, à la musique et aux effets sonores. On est pas vraiment dans le documentaire journalistique ; on est pas vraiment dans l’art… Ce qui est sûr, c’est qu’on est dans une manière d’approcher le monde, plus déstructurée, plus libre, plus rêveuse, plus introspective… plus humaine, quoi !

Documentaire de création

Ce type de production, que l’on appelle aussi le documentaire de « création radiophonique » est le sel de notre émission et aussi ce qui nous guide en tant qu’auteurs de radio occasionnels. Véritable genre radiophonique, il est représenté depuis toujours sur les grandes radios publiques. Il a une histoire et une actualité ; il a connu et il connait de grands auteurs ; il est défendu par nombre de collectifs, coopératives et d’associations, mais aussi par divers prix européens, dans lesquels les auteurs français ont toujours été bien représentés.

Et puis, bien entendu, il a aussi un public.

Une période difficile

Malheureusement, comme beaucoup de choses qui font notre société et notre pays, sa légitimité n’a cessé d’être remise en question ces dernières années et encore, très récemment, par celle qui était son principal promoteur et diffuseur dans l’Hexagone, France Culture. En effet, la grille des programmes de cette rentrée ne propose plus qu’une heure hebdomadaire de « Création on Air » là où, il y a dix ans, elle en offrait 10.

C’est une longue tradition de recherche, d’expérimentation et d’innovation, tant dans le fond et la forme que dans la technique, qui est régulièrement niée, petit à petit grignotée, au profit d’émissions de plateau, moins onéreuses à produire, quand il ne s’agit pas, tout simplement, de rediffusions de programmes passés à l’antenne quelques heures plus tôt.

L’ensemble des producteurs et auteurs mais aussi le public réagissent et notamment via une pétition adressée à Françoise Nyssen, ministre de la Culture, pétition que chacun.e peut signer.

Phonurgia Nova Awards 2018

Récréation Sonore continue quant-à-elle à diffuser et à produire de la création sonore, sous toutes ses formes. Et nous soutenons également les manifestations de soutien à cette création, à commencer par les Phonurgia Nova Awards.

C’est un classique de la rentrée : chaque fin septembre, les Phonurgia Nova Awards distinguent les auteurs qui explorent le réel et l’imaginaire sonore.

Autour de Pascale Tison – écrivaine et productrice à la RTBF – et d’Alessandro Bosetti, compositeur et artiste sonore déjà multiprimé, le jury 2019 aura la charge de remettre cinq prix : « Archives de la parole », « Art radio », « Fictions sonores », « Field recording » et « Découvertes Pierre Schaeffer ».

Rendez-vous les samedi 29 et dimanche 30 septembre, au Petit Auditorium de la Bibliothèque Nationale de France – François Mitterrand.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Plus d’infos sur www.phonurgia.fr

Monsieur le Directeur, un documentaire de Corinne Dubien. Mixage : Christophe Rault.

Coproduction (2017) Toposonie et RTBF, avec le soutien de l’ACSR et du FACR de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette émissionest produite et présentée par François Bordonneau.