Récréation Sonore: L’oreille invisible //14.01.2018

Ce 2ème dimanche du mois, Récréation sonore vous propose une immersion auditive dans l’univers de Claire Messager, suivie d’une discussion sur son processus créatif.

Pourquoi ne serait-il pas possible de tout aborder en documentaire sonore? Pourquoi certains sujets seraient-ils à éviter parce que réputés difficilement enregistrables?

Pendant plus d’un an, Claire Messager, a cherché à donner à écouter celles et ceux qui n’entendent pas – ou peu-. C’est-à-dire des personnes qui n’utilisent pas -ou plus- pour la majorité d’entre elles, le langage oral des personnes entendantes mais la langue des signes.

Vous entendrez deux documentaires réalisés en 2017 :

– « De silence et de bruit » 14’13, qui s’interroge, à travers trois personnages, sur l’appareillage auditif chez les personnes sourdes et malentendantes.

– « D’une voix et quatre mains » 14’27, qui aborde la question de la place du son dans le quotidien d’un couple mixte : entendant / sourd.

Ils ont nourri la pièce sonore que Claire Messager a produite dans la foulée :

-« L’oreille invisible » 25’07, qui s’appuie sur des témoignages de personnes sourdes interprétés par des comédiens.

Ce sont autant de formes et d’angles que Claire Messager a choisis pour aborder une même thématique, la surdité, et questionner la place que nous – malentendants ou non (cqfd entendants)- accordons au son.

Claire Messager, passée par Jet FM à Nantes, Radio Grenouille à Marseille et Utopie Sonore à Challain-la-Potherie, est actuellement étudiante en 2ème année au CREADOC, le master de documentaire de création à Angoulême.

Pour écouter les autres pièces réalisées par sa promo en 2017 et interprétées par les comédiens du Théâtre National de Bretagne (TNB), c’est ici.

Cette émission a été réalisée par Estelle Duluc.