Récréation sonore – Longueur d’Ondes // 25.02.18

Une construction sonore à partir d’éléments glanés à Brest, dans le palais des congrès du Quartz pour le festival Longueur d’Ondes mais aussi à l’extérieur.

Sur fond du très étonnant sifflement causé par le vent dans les superstructures du pont mobile de Recouvrance, on croise quelques voix de radio ( Daniel Mermet René Farabet et Kriss ). On entend aussi quelques extraits de « Miroir(s) », œuvre de Bernadette Gruson et de la compagnie Zaoum : un ensembles de meubles-coiffeuses dont le miroir affiche un tableau célèbre ( Le Déjeuner sur l’Herbe Le Bain turc …), chacune étant dotée d’un casque diffusant des voix d’anonymes commentant le tableau…