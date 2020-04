Récréation sonore: l’invisible #2// 05-04-2020

Deuxième épisode du cycle sur L’invisible, cette émission nous fait vivre toute la diversité des mondes invisibles.



Synesthésie, occultisme, paranormal et spiritisme nous entourent;

Esprits frappeurs, squelettes et voix sans corps, mais aussi virus et bactéries viennent à notre rencontre.

L’émission est sous le signe de la porosité entre sonore et invisible soulignée par Philippe Baudoin: « C’est l’imaginaire, l’absence d’image, l’écoute aveugle qui donne cette puissance d’évocation qui contribue à la magie de la radio » .



« Dotée ou atteinte ? » de Vincent Matyn



« Dotée ou atteinte » nous fait rencontrer Julie , synesthète : elle a découvert en elle un rapport rare entre couleurs et langage écrit. Une composition sur fond documentaire que Vincent Matyn a composé au plan sonore en s’inspirant du vécu coloré de son personnage.

« Collection de squelettes »



François Bordonneau, de l’équipe de Récréation sonore, nous conduit un samedi après-midi, au Musée National des Squelettes, avec les enfants : d’étage en étage – en passant par l »entresol des monstres » – on s’extasie d’un os de poisson-lune et d’un tigre à dents de sabre.

» Les voix au corps invisible »

François nous présente ensuite son « Cabinet de curiosité, avec une « petite collection de voix acousmatiques », ces voix qui viennent d’une machine.

« Sproposito au virus »



Comme chaque mois, Muriel KS de l’équipe de Récréation sonore propose un « Sproposito du virus » d’actualité, en chansons et musiques d’hier et d’aujourd’hui. Un sproposito vivant, de prévention, de soin et d’espoir.

» L’oeuvre sonore est une maison hantée »

« L’oeuvre sonore est une maison hantée » , titre- hommage à René Farabet, est une pièce créée par Muriel KS à partir des propos de Philippe Baudoin, philosophe, réalisateur de radio à France Culture et spécialiste du paranormal. Philippe Baudouin poursuit une réflexion à la fois pratique et théorique sur l’objet radiophonique et ses « marges occultes » dans une interview donnée à Marie Bouchler lors du festival « Longueur d’Ondes » 2019.

Nous terminerons ce soir avec la 6è et dernière capsule sonore du Collectif Lundi Soir « Regards Croisés sur la création sonore ». Narimane a interviewé Emile Palmantier, coordinateur éditorial de Radio Campus France , et Emilie Wadelle, créatrice sonore et membre du bureau, sur la création sonore et les radios associatives.

Le 12 avril prochain, Abi Mac Neil réalisera le 3è épisode du cycle de « L’invisible ».

Au programme « L’invisible », un documentaire de Gautier Paille, « Ghost Record TBC » d’Alexandre Duval, ainsi que « Le tiroir de Récréation sonore » de Léa Minod.

Cette émission a été préparée et réalisée par Muriel KS.

Restez chez vous, prenez soin de vous, de nous, et écoutez la radio !