Récréation Sonore : L’Invisible #1 // 29-03-2020

Ce dimanche, dans notre première émission du cycle consacré à « l’invisible », nous diffusons « Port-au-Prince, chercher la Vie », de Benjamin Bibas et Sébastien Godret, mis en son par Sébastien Lecordier et produit par La Fabrique Documentaire. On part donc dans les Caraïbes, en Haïti, à la rencontre des artistes qui tentent de redonner de l’humanité à une ville – et un pays – durement éprouvée par le tremblement de terre de janvier 2010.

12 janvier 2010 : un tremblement de terre – dont l’épicentre se situe à 25 km de Port-au-Prince, la capitale – tue plus de 230000 personnes. Les décombres recouvrent une bonne partie de la ville, puis, par la suite, c’est un développement toujours sans frein ni planification qui masque tout une partie de la vie, la rendant invisible. En ville, tout le quartier historique, avec ses beaux magasins, s’est transformé en une immense zone de production et de commerce informel, ajoutant un masque supplémentaire sur la vie des Haïtiens. Les habitants ont dû s’adapter tant psychologiquement que culturellement, pour faire face à l’insécurité, à l’Etat corrompu et aux assauts répétés de l’ogre américain, pour lequel le marché de l’alimentation a été ouvert, laissant de côté l’agriculture locale…

Chercher la vie, invisible, sous ces montagnes de débris qui masquent toute humanité : dans ce contexte, l’art, la culture populaire et ses racines vaudoues – peintures murales, récupérations, processions…– représentent un espace de résistance, de reconstruction et de beauté. Une manière de rendre à nouveau visible ce que le séisme et ses conséquences avait occulté.