Récréation Sonore : L’invisible #1 // 21 Février 2021

« Normalement, l’être humain naît avec une voix, mais il ne la reconnaît pas lorsqu’elle est enregistrée. L’oreille humaine est capable de reconnaître et d’entendre cette voix. Dans la voix il y a de l’émotion et un secret agréable, qu’on ne peut pas décrire, mais qui peut attirer les auditeurs. La voix a sa propre intensité. […] L’atelier d’enregistrement nous a appris à bien contrôler notre voix et à bien parler pour attirer des auditeurs. L’art de la voix est une mémoire devant nous-mêmes. En plus, la première rencontre avec l’amour se fait par l’art de la voix et le regard. C’est l’art de la voix qui touche les auditeurs. »