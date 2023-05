Récréation Sonore – Lie Mineure // 21.05.2023

Lie Mineure

Nous rediffusons cette semaine un étonnant documentaire collectif qui nous immerge dans la vallée de l’Ouzoum, dans les Hautes Pyrénées, sur les pas d’un abbé et d’une collectrice de sons, accompagnés d’un bulletin paroissial de 1914, à la recherche du « bigourdan » .

« Lie mineure », un désir de vivre aujourd’hui, une autre relation aux archives.

Lie parce qu’au cours des transformations d’un siècle quelque chose se dépose.

Lie, comme une injonction singulière à lire un passé.

Lie du verbe lier conjugué à la première personne du présent.

Mineure pour le mode et ses formes harmoniques, mélodiques, naturelles.

Mineure pour la minorité, les langues intimes.

Mineure pour approcher des notes extrêmes.

Vallée de l’Ouzoum – Hautes Pyrénées

« Lie mineure », est une approche subjective, en lien avec l’espace présent, à partir d’archives et de sons recueillis dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée de l’Ouzoum.

Le travail de création a commencé en 2014. Cent ans plus tôt, une longue guerre commençait.

En 1914, dans les communes d’Arbéost et de Ferrières (Hautes-Pyrénées), le prêtre publie chaque dimanche un bulletin paroissial qui, au rythme des événements liturgiques, relate une actualité, notamment celle des premières heures de la guerre. Cinquante ans plus tard, un autre prêtre, Roger Larrouy, officiant dans les communes de la vallée de l’Ouzoum, entreprend une série d’enregistrements auprès de personnes nées au début du siècle. Il recueille le récit de leur vie avant que ces traces ne disparaissent. Cinquante ans plus tard, quatre personnes prennent le la du passé, le là du présent, écoutent l’enchevêtrement des voix, des corps, des langues, voyagent avec, et émettent la symphonie « Lie mineure ».

Bulletin paroissial du village d’Arbéost – 1914

« Lie mineure » fait entendre un siècle d’histoire, l’histoire avec un petit « h », celle que l’on ne lie pas dans les livres mais qui est pourtant fondatrice de notre mémoire locale collective.

« Lie mineure » fait entendre les voix de celles et ceux qui vivent toujours dans cette vallée. Le son de leur quotidien.

« Lie mineure » fait entendre l’abbé Larrouy réagissant aujourd’hui sur ses enregistrements passés. Ceux-ci réactivent sa mémoire.

« Lie mineure » fait entendre la composition musicale du musicien free jazz Didier Lasserre, créée à partir de sons principalement enregistrés à Arbéost.

La volonté du collectif créateur de cette pièce étonnante est claire : « Notre souhait est que « Lie mineure » soit diffusée sur un large territoire, car nous croyons que « la langue » du petit territoire d’où nous sommes partis : Arbéost, village d’une centaine d’habitants, pourra dialoguer avec celle d’autres lieux. Nous espérons en effet que cet objet sonore soit évocateur de langues oubliées, de lieux oubliés, de sons oubliés, de personnes disparues, et de personnes bien vivantes. »

Equipe artistique : Manoell Bouillet (écriture et voix ), Laure Carrier (prise de son, montage), Denis Cointe (réalisation), David Coutures (mixage), Marion Débats (collecteure de mémoire) et Didier Lasserre (création musicale).

Production : D’Ou Bienes – Oun Bas ? / Translation, Coproduction : Maison de la Vallée de Luz en partenariat avec Fréquence Luz, radio du Pays de Lourdes et des vallées des Gaves.

Projet soutenu par la Région Midi-Pyrénées, le Conseil général des Hautes-Pyrénées, le Parc National des Pyrénées dans le cadre du Projet Culturel de Territoire.

Émission rediffusée par Muriel KS à partir d’une première émission réalisée par Anaïs Sadowski