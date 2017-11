Récréation Sonore : l’été en novembre // 26.11.17

Aujourd’hui, dans Récréation Sonore, on regarde les feuilles tomber en repensant à l’été. Pas à l’été à venir, non, pas déjà (si ?), mais plutôt à l’été passé. On relit les cartes postales reçues, et on réécoute celles, sonores, réalisées par l’équipe des Menstruelles :

Les Menstruelles, mais qui sont-elles ? Et d’où viennent-elles ?

« Éparpillées partout : Bretagne, Rhône Alpes, Région Parisienne, bassin méditerranéen, villes, campagne, maison, caravane, mouvement, bateau, vélo, camion, caravane, paysages automatiques, raconter, déballer un gros sac, poésies locales, histoires polyphoniques, lectures érotiques, idées, choses, connexions qui les rassemble, pensées à l’une, à l’autre, vivre l’ici, vivent l’ailleurs, envie d’écrire, envie de dire. »

Retrouvez-les sur http://audioblog.arteradio.com/blog/3047464/les_menstruelles/

Bonne écoute et bel automne !

Une émission proposée par Pascaline Baumard