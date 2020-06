Récréation sonore : Les Listes # 2 // 28 juin 2020

Ce dimanche, c’est la dernière émission de l’année, que nous terminons avec notre thème : la liste. La liste noire, la liste d’invités, la liste de voeux, la liste de tâches, la liste de ce que l’on compte faire ou de ce qui est à faire. Jour après jour, nous utilisons des listes, intimes, personnelles, qui nous apparaissent parfois comme des litanies, des obsessions, des idées que l’on note et que l’on souhaite parfois remettre à plus tard. Des listes les plus pragmatiques (inventaires, catalogues, menus et recettes) aux plus poétiques (les travaux de Walt Whitman, Marianne Moore ou Gertrude Stein), tous se sont nourris de la forme “liste” pour construire leur quotidien, charpenter leurs idées, faire évoluer leurs pensées.

Ce dimanche, pour notre dernière émission de l’année, nous diffuserons les oeuvres sonores de Pauline Tiprez, Jack Kerouac, Pejk Malinovski, Léa Minod, ainsi qu’une pièce sonore de l’atelier de production de Phonurgia Nova.

On commence cette émission avec l’oeuvre de Pauline Tiprez, « L’inventaire », une oeuvre de 2016 qui aborde la question du deuil.

« Aborder la thématique du deuil n’est pas facile. Encore moins lorsqu’il s’agit du deuil de ses parents. C’est à travers la description d’objets que ce documentaire tente une approche sensible de la question. Qu’il s’agisse de lettres, d’objets de la vie quotidienne ou encore de pièces rares, ils sont les derniers fragments qui subsistent après la mort. Et finalement, sans eux, que reste-t- il de celui ou celle que l’on a perdu? » – Pauline Tiprez

Nous écouterons ensuite une pièce sonore de Jack Kerouac, intitulée « American Haikus ». En 1958, Jack Kerouac entre en studio avec le saxophone ténor Al Cohn et Zoot Sims pour enregistrer son deuxième album, un mélange de jazz et de poésie appelé Blues et Haikus.

Ce sera ensuite au tour de la pièce sonore produite par Phonurgia Nova, « 150 grammes 200°C ».

« Explorer le pain, depuis sa croute jusqu’à sa mie. Pain objet de gourmandise, pain madeleine de Proust, pain quotidien et autres pains…pour en faire une modeste tranche sonore, cuisinée collectivement… Cela vous irait-il ? »

Cette création a été produite en 2018 sous la direction de Kaye Mortley et Sophie Berger, aux participants : Mahé Ben Hamed, Elise Bonnard, Eva Dupérier, Geoffroy Gesser, Brigitte Jamois, Johann Mazé, Elodie Mollé, Manon Prigent, Estelle Redon et Sophie Réthoré.

Nous écouterons enfin « Secrets », de Pejk Malinovski, qui offre dans son documentaire sonore une collection de secrets. Le réalisateur danois propose à des étrangers à confier leurs secrets sur bande…

Enfin, nous terminons avec « dans le tiroir », un rubrique de Léa Minod qui s’appelle « Rejoindre la Mer ».

« Gemma était belle à faire fondre les hommes, elle ressemblait à Monica Vitti. Jeune italienne, blonde, les yeux bleus, la peau mate, menue et gracieuse. Grandie en Tunisie dans le faste de l’après-guerre. Elle rayonne, séduit.

Gemma était ma grand-mère, restée figée, glacée dans les bouches de ses trois filles. Elles en parlent tant que j’ai le sentiment de la connaître mieux que tous mes autres grands-parents.

Fantôme ou Mythe familial. J’ai pensé qu’en essayant de recomposer son portrait, j’allais pouvoir l’apprivoiser. Voici le dernier volet de Gemma : Rejoindre la mer. » – Lea Minod

La toute nouvelle saison de Récréation sonore débutera le 27 septembre 2020. Nous lançons d’ores et déjà un appel à création. Vous avez aussi la possibilité de diffuser vos oeuvres selon les thèmes présentées ci-dessous.

Date de fin de réception : fin juillet 2020.

Thèmes à l’approche : Confinement, Déconfinement, La ville, La maison, Les repas, La famille, L’invisible, Le sport, La nuit, La nature.

Formulaire à remplir ici : https://docs.google.com/forms/d/13ZJXO0octEuRh6S29U07jK57-IqUndKx_56hLRyCNVc/viewform?fbclid=IwAR2FAJNedb2pgcD44fB2Vlp-4yQCHDkv1gy2F0uOdPom_cd8uYX4hdHdq7M&edit_requested=true

Toute l’équipe de Récréation sonore vous souhaite un très bel été !

Cette émission a été préparée, réalisée et présentée par Abi McNeil et Anna-Livia Marchaison.