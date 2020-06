Récréation Sonore : Les Listes #1 // 21-06-2020

Ce dimanche, nous ouvrons le dernier cycle de cette saison 2019-2020 : il sera consacré aux listes. Alors, très vite, et dans l’ordre, on fait la liste des sujets que nous aborderons ce soir : les pensées secrètes d’un passager du métro, la course aux promotions de deux femmes dans un supermarché, quelques pensées et la liste de courses d’un musicien anglophone, le contenu du livre d’or d’un gîte de vacances, les choses que détestait l’écrivain Vladimir Nabokov et, enfin, une liste explicative – en anglais – des différentes manières de se dire “goodbye”.

Ce dimanche, nous diffusons donc des œuvres de Eugène Lledo, musicien, compositeur et sound-designer, de Anne-Sophie Girault, ex-étudiante du Créadoc d’Angoulême, de François Bordonneau, votre serviteur, de //anonyme// et d’Abi McNeil.

Ce dimanche, nous écouterons :

« Dans la tête de l’homme du métro Pyrénées », d’Eugène Lledo et interprêté par l comédien Jean-Chrostophe Laurier,

« Besoin de rien, envie de quoi ? », de Anne-Sophie Girault,

Deux-trois pièces de François Bordonneau, dont « Le Livre d’Or », déjà entendu dans cette émission,

« Things Nabokov Hates »

« Taxonomy of Goodbye », de Abi McNeil, d’après le poème éponyme et en anglais de Anna Polonyi et sur une musique de Charles Mingus, “Goodbye Pork Pie Hat”,