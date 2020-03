Récréation Sonore : les archives #2 // 08.03.2020

0″46′ Lost World of Sounds – Realisé par ROBIN THE FOG

Robin the Fog, artiste sonore sous le label HOWLROUND, nous fait découvrir The Lost World of Sounds (Le Monde perdu des sons de Londres). La pièce a été produite dans le cadre du London Sound Survey (Sondage sonore de LONDRES).

06’12 » Verina – Enregistrement GAELLE JOLY, Montage ABI MCNEIL

Les incendies en Australie sont enfin sous contrôle, mais leurs victimes qui ont tout perdu cherchent à reconstituer leur vie.

En effet, nos maisons et nos biens renferment nos histoires les plus intimes. Perdre toutes les archives de notre vie peut donner la sensation de perdre une partie de nous-même.

Cet entretien a été enregistré par Gaële Joly dans le New South Wales en Janvier 2020.

08’40 » Radio Gadget – Réalisée par ABI MCNEIL

un court montage d’une émission provenant des archives d’une radio FM des annees 80, émission dont les invités sont trois garçons de 5 à 7 ans interrogés sur leur vie quotidienne.

11’34 » Corps Utopiques – Réalisée par SONIA FRANCO

Au départ, un texte de Michel Foucault, Le Corps Utopique, et l’enregistrement de sa voix qui lit ce texte, en 1966. Un groupe de six hommes le lit, se questionne, réagit, rêve en parole et en sons.

Comment les mots de Foucault résonnent pour des personnes dont le corps est emprisonné, mais l’esprit, toujours ailleurs ?