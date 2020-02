Récréation Sonore : les archives #1 Traces sonores // 01.03.2020

Changement de cycle : après Le Travail. Nous parlerons désormais et tout au long de ce mois de mars des Archives. C’est donc notre toute première émission mêlant plusieurs créations radiophoniques qui résonnent comme les traces sonores d’un passé peu ou prou lointain.

Nous commencerons ce soir avec la capsule sonore du Collectif Lundi Soir. Elle fait état de la création sonore, libre et créative, et qui nous parlera ce soir de l’état – encore très évolutif – des aides à la création sonore.

Puis nous écouterons deux oeuvres sonores qui résonnent, chacune à leur manière, comme deux archives des anciens temps :

Fallait que le vent souffle dans le bon sens

Anne-Line Drocourt nous invite à écouter la voix de Robert, 94 ans, nous parlant de sa première voiture, de ses premières vacances, de ses vingts ans. Cette capsule sonore a été réalisée pour l’exposition menée par Kat Lucas, « Photos de famille », à Nantes, en mars 2017.

Crédit photo : Kat Lucas

Radio Bip / Radio Tamashi

L’autre, de la réalisatrice Marie Roland, qui donne à entendre ses premiers pas à la radio, lorsqu’elle avait 10 ans.

Crédit photo : Marie Roland

Ce sera au tour de Laura Gicquel, auteure de Rumeurs de la jungle, trace sonore de ce que fût la jungle de Calais, jusqu’à son démantèlement en 2016. Laura Gicquel nous laisse capter les rumeurs mais aussi les silences de « cette lande en proie au vent ».

Crédit photo : Clémence Elman

Enfin, nous écouterons Dans le tiroir de Léa Minod. Cette rubrique nous qui plonge, dit-elle, “ses oreilles dans les rushs, pour les transformer” et nous dévoile ce soir la mémoire d’expériences adolescentes.

La semaine prochaine, vous retrouverez le deuxième épisode de cette série sur les archives. L’émission sera réalisée par les soins d’Abi McNeil, avec au programme une création sonore de Sonia Franco, Corps utopiques de Michel Foucault. Puis deux créations sonores signées Abi McNeil, From the archives of Gaelle Joly, et Radio Gadget.

Cette émission a été préparée et réalisée par Anna-Livia Marchaison.

Bonne écoute !