Récréation Sonore : Le ventre de Paul // 25.11.2018

Le ventre de Paul

Cette semaine l’équipe de Récréation Sonore vous propose, après son avant-première à Bruxelles, un documentaire historique :

Le ventre de Paul de Christophe Rault.

« À mille lieues d’une reconstitution historique, Le ventre de Paul est une déambulation et une enquête dans les Vosges, à la recherche de trace de Paul Marulaz.

Le point de départ de ce travail est la découverte en 2008 du journal de guerre de mon arrière-grand père, né en 1888 et mort en 1967. Il vit alors tout près de la frontière franco-allemande, qui se trouvait alors sur le chemin des crêtes entre l’Alsace et les Vosges. Mobilisé dès juillet 1914, il part combattre à quelques kilomètres de chez lui et sera blessé un an plus tard. Le journal de Paul, lu par Francesco Mormino, nous livre un souvenir poignant des combats de Paul et de son hospitalisation. Un récit précis et intime de la découverte de sa blessure, de sa « gueule cassée ».

Je suis parti dans les Vosges, avec Marion Fabion, à la recherche des lieux où il aurait combattu et de personnes ayant des souvenirs de lui. J’ai aussi enregistré les instruments de musiques construits par les Poilus dans les tranchées collectionnés par Claude Ribouillault. Cette matière sonore pleine d’histoires et de souvenirs accompagne notre quête et les mots de Paul. Nous marchons sur la frontière, à la limite des souvenirs de cette drôle de guerre. Les instruments d’époque, les temps et la lecture du journal résonnent ensemble et s’entrechoquent pour esquisser le portrait de cet arrière-grand-père inconnu. Et je rencontre finalement tout un pan de ma famille… »

Une production BabelFish asbl réalisé au Studio MIMA, avec le soutien de l’A.C.S.R et du Fond d’Aide à la Création Radiophonique.

Cette émission a été produite par Elsa Fievez et Marcela Lopez Romero