Récréation Sonore : Le désert de Claude – Antoine Saillard // 26/02/2023

A Récréation sonore, nous sommes toujours heureux de tendre nos oreilles à la jeune création : aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir le premier documentaire d’un jeune créateur, Antoine Saillard , « Le désert de Claude », une oeuvre à la fois très personnelle, ancrée dans l’histoire familiale et dans l’histoire française. L’écoute de la pièce sonore est suivie d’un entretien avec Antoine pour aborder son travail sur ce documentaire.



Le désert de Claude – Antoine Saillard

Pendant près de 10 ans, au milieu du siècle dernier, Claude vit seul ou presque dans le Sahara.

Militaire de carrière, il relaie des communications radios à des postes avancés.

Le soir de Noël 1961, en pleine guerre d’Algérie, il vit une expérience mystique qui le suivra tout au long de son existence : il sort de son corps, communie avec le « grand tout » échappe à sa « condition d’être humain, coincé dans une carcasse ».

« Le désert de Claude » suit son voyage initiatique, de son engagement à 17 ans dans l’armée à son choc mystique : le silence et l’immensité, ses rares rencontres avec les habitants du désert et le lien très fort qu’il tisse avec la nature et son environnement. Il interroge également différents points de tension : entre son éthique pacifiste et l’atroce réalité de la guerre à laquelle il participe, entre son incapacité à être au monde et ses prérogatives de père de famille, entre le silence qu’il chérit et le vacarme du monde qui l’entoure.

Avec les voix de Claude, Jeannette et Philippe.

Ce documentaire sonore d’Antoine Saillard a été réalisé avec le soutien des Ateliers Médicis, co-écrit par Amaury Ballet et mis en musique par Irwin Barbé et Margaux Delatour. Merci à David Suissa et au label « Chante et tais toi » pour les dernières prises de son, et à Greg Castillon pour les conseils techniques.

Cette émission a été produite , réalisée et présentée par Muriel KS