Récréation sonore : De retour du Festival Ecoute(s) : Le bruit des autres // 23/10/2022

De retour du Festival Ecoute(s) à Grenoble, où nous avons écouté « le bruit des autres » : nous vous proposons des pièces reçues dans l’appel à sons lancé par le Festival sur ce thème du « Bruit des autres ».



C’est la 3è édition de ce festival de radio et de création et performance sonore , animé par une équipe géniale, autour d’une très belle programmation d’écoutes, de spectacles, de rencontres .





Nous avons sélectionné 4 créations sonores proposées sur le thème du « Bruit des autres » par 4 jeunes autrices .

« La volière » de Lucy Charpie

Comment vivre avec les autres ? Comment le son de ses voisins peut devenir un calvaire ? Est ce que des oiseaux d’agrément peuvent vous rendre fou ?

Qu’est ce que le bruit des autres dit de notre rapport au monde en général et au couple en particulier ?

Document réalisé dans le cadre du CREADOC en 2020

« Le fracas du Monde” de Léonie Tosi

Une fiction réalisée spécialement pour le festival, une véritable immersion dans la tête d’un enfant . Attention, retour à l’enfance immédiat , ne faites pas çà chez vous !

Léonie Tosi travaille au sein de L’attrape-voix, qui anime des ateliers radiophoniques pour petits et grands, afin de s’immerger dans le monde de la radio et s’initier à la réalisation d’émissions… C’est l’occasion de passer derrière les micros, s’exprimer, écouter et recueillir la parole des autres. Fabriquer une émission , c’est s’interroger sur les médias en général et le traitement de l’information, exercer son esprit critique, développer son imaginaire … écouter le bruit des autres … Ici sur Récréation sonore, on ne peut que vous y inciter : faites votre propre radio !

« Une voix et 4 mains » de Claire Messager

Au travers du regard d’Anaïs et de Bastien, couple mixte entendant / Sourd, ce documentaire questionne la place du son dans notre environnement social. Qu’est ce que “le bruit des autres” selon qu’on est entendant ou non entendant ?

Documentaire réalisé dans le cadre du CREADOC, en 2017

« Le cri du cafard » de Eve Marie Bouché Qu’il inspire angoisse ou dégoût chez les humains, le cafard ne le sait que trop bien. La bestiole s’efforce pourtant de sourire, de booster son capital sympathie… Plutôt que de chercher à tout prix à l’occire, ne pourrait-on s’en faire un ami ? Une fiction sonore réalisée dans le cadre du workshop « Nouvelles fictions sonores » organisé par Phonurgia Nova, avec Alexandre Plank et Antoine Richard.

Écrit et réalisé par Ève-Marie Bouché avec les voix de Stéphanie Fumex, Claire Terral, Gaëlle Héraut, Sébastien Anadon, Amélie Porteu, Daniel Martin-Borret, Lile Cargueray, Alexandra Jussiau et Alexandre Plank . Mixage : Baptiste Tanne

Cette émission a été produite et réalisée par Muriel KS.