Récréation sonore : l’amour, etc. // 24.02.2019

Aujourd’hui dans Récréation Sonore, on vous parle d’amour, de rencontres et de frissons. Au programme de ce dimanche 24 février 2019 :

Le Rouge et le Noir

Nous commencerons par la lecture d’un extrait du chef d’œuvre de Stendhal.

Le Rouge et le Noir, est paru en 1830. Il raconte la vive passion que Julien Sorel, jeune provincial ambitieux mais de basse extraction, éprouve tour à tour pour deux femmes d’un milieu social bien supérieur. Dans le livre 1er, il est engagé, lui le fils d’analphabète, comme précepteur des enfants du maire de Verrières, un bourgeois fat et grossier, au contraire de son épouse, madame de Rênal, une femme sensible et rêveuse, dont Julien Sorel tombe violemment amoureux…

Une lecture proposée par Aurore Juvenelle.

Hello demain, épisodes 2 et 3 // Produit par Orange



En 2064, errer sous la pluie pour chasser un chagrin d’amour pourra se faire en taxi volant et autonome. C’est ce que tente Aloisa en parcourant le Paris de demain. En échange de quelques données, il se pourrait même que le chauffeur virtuel puisse la consoler.

2069. À quoi ressembleront les Meetic et Tinder de demain ? Au cours d’un dîner entre amis, Jean-Marc et Eve découvrent le Dharma Grover. Cette technologie, qui permet à ses adeptes de partager leurs données biométriques pour avoir accès à des informations prédictives, pourrait changer l’avenir de leur couple.

Sex and sounds (n°6) : ASMR, le plaisir basse fréquence, une création de Maïa Mazaurette, mixée par Samuel Hirsch et produite par Arte Radio.

Il y a des sons qui relaxent, il y a des sons qui énervent… et entre les deux, il y a l’ASMR. Il s’agit de craquements, glissements et autres chuchotements censés provoquer du plaisir, de l’excitation, voire un orgasme. Les adeptes comme les vidéos se comptent par millions. Le plaisir par l’oreille ? Ce n’est plus un fantasme, c’est une réalité.

Sex and sounds, le podcast de Maïa Mazaurette, tous les mardis ARTE Radio propose chaque mardi « Sex and Sounds », le premier podcast dédié aux liaisons fructueuses entre plaisirs d’en-bas et sons d’en-haut. Là, dans nos oreilles, juste autour de cet énorme organe sexuel qu’on appelle le cerveau… A retrouver sur la chaîne Youtube ARTE Radio.

L’amour à Cuba // De François Bordonneau : petite déambulation sonore plus ou moins réaliste, en train et en coco taxi, à La Havane et à la campagne, en musique cubaine mais aussi avec Scarface dans la tête… et tout ça se termine par un peu d’amour.

Cabinet de curiosités, par Abi McNeil : Qu’attendez-vous du partenaire idéal? Le « dating » existe depuis bien plus longtemps que l’on ne croit. Voici un regard en arrière sur les exigences au sein du Marriage Bureau, société de « matchmaking » en temps de guerre à Londres.

Pochette surprise : le Velvet Underground et sa banane…

Bonne écoute !

Une émission réalisé par Joachim Poutaraud.