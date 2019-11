Récréation Sonore: LA VOIX#2 //17.11.2019

Deuxième émission du cycle sur la voix; après la langue et la parole, il est aujourd’hui question de chant , avec la Pierotta de Péroline Barbet.

Formée aux musiques électro acoustiques et à la réalisation radiophonique, chargée de recherche ethnomusicologique, Péroline Barbet s’intéresse particulièrement aux musiques de tradition orale .

Dans la Pierotta, elle est partie d’une archive sonore : Au printemps 1956, le collecteur Sergio Liberovici, parcourt le Val de Cogne en Vallée d’Aoste à la recherche de chanteurs et chanteuses. Il va enregistrer une chanteuse de Cogne, Henriette Guichardaz, qu’on surnomme dans le village, La Piéròtta.

Avec cette archive musicale comme point de départ, Péroline Barbet interroge la trace et tend son micro vers la mémoire orale des lieux. Elle propose un portrait sonore où il est question d’amour et d’abandon, de délivrance et d’exorcisme par le chant. Au-delà de la trajectoire individuelle, ce documentaire rend hommage aux femmes de Cogne et de Gimillan ; à la survivance et à la force de leur chant.

Les oeuvres de Péroline Barbet, et notamment son dernier documentaire musical sur Rachid Taha, sont à écouter sur son site : peroline-barbet.com.

Cette émission a été préparée, réalisée et présentée par Muriel KS, avec la complicité de François Bordonneau et Marcela .

Réécouter ici sur Spotify et tous les applis podcasts.