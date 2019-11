Récréation sonore : La voix 3, les rythmes // 24.11.19

Troisième émission du cycle sur la voix; nous avons parlé de langue, parole et du chant. Il est maintenant question des rythmes.

Nous recevons Anna Buy, formée au Créadoc avec :

User de nos paroles

Les bègues buttent sur les mots et sont quotidiennement confrontés à l’écart entre leur désir de dire et l’impossibilité de mettre leur pensée en mots. A l’écoute de leurs corps qui bloquent, de leurs témoignages et réflexions, nous prenons le temps de comprendre comment les personnes qui bégaient se construisent avec et contre cette parole agitée, entre lutte et acceptation. Porteuse de souffrances mais aussi de richesses, dans quelle mesure nourrit-elle un rapport au monde particulier ?

Muriel KS, membre de l’équipe de Récréation Sonore, nous invite au sproposito de la voix ce mois ci. Un sproposito c’est un propos hors de propos . Ici dans Récréation sonore, c’est un cocktail hétéroclite et foutraque de sons inspiré par le thème du mois.

Muriel, formée à Transmission, travaille avec Julien Sarti sur « la soupe primitive » pour Radio Mega Valence . Ils dénichent , collectent des sons, musiques, bruitages, émissions en tout genre , et recomposent en nous racontant leur histoire.

En suite, de l’artiste sonore, Emmanuelle Gibello, vous allez écouter K La Rebelle. Emmanuelle Gibello développe depuis 2001 une pratique qui emprunte à la fois aux arts visuels et à la musique électronique. Elle interroge les rapports sons, images, paysages sonores et souvenirs. Son travail de composition et de mixage s’effectue à partir de sons enregistrés dans de multiples contextes, naturels et urbains.

Série de musique électronique expérimentale

Comme chaque troisième dimanche du mois le conservatoire Pantin 24/11 nous propose :

Y’a quelqu’un ? de Lucas Lecacheur

« Quand il pleut, il vaut mieux se mettre à l’abri. Attention à ne pas se perdre dans le

noir quand même. »

Dans cette pièce, de nombreux jeux sur la voix mettent en perspective le

questionnement interne du personnage.

Y’a quelqu’un ? nous interroge sur notre identité, sur notre personnalité propre en

fuite face aux obscures attaches de notre vie sociale, notre société et bien plus

encore…

Cette émission a été préparée, réalisée et présentée par Marcela Lopez Romero, avec la complicité de Muriel KS et François Bordonneau. Grand merci à Anna Buy et au conservatoire Pantin 24/11.

